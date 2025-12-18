Naujo incidento pėdsakais: vienas moterį gąsdinusių vyrų – skandalingasis anūkas

„Apie 20.30 val. stovėjau Kalniečiuose, V. Landsbergio-Žemkalnio gatvėje, ties Martyno Mažvydo progimnazija, laukiau vaiko po treniruotės. Buvau sustojusi su įjungtu avariniu signalu, toje vietoje, kur sustoti leidžiama. Privažiavo automobilis su dviem vyrais“, – pasakojo kaunietė.
Moteris pagalvojo, kad tai – pareigūnai su nežymėta transporto priemone, nes vienas jų pradėjo filmuoti jos automobilį.
„Vairuotojas išlipo iš automobilio, lipdamas įjungė garsinį signalą, labai panašų į policijos švyturėlio garsą, ir priėjo prie mano automobilio. Pagalvojau: policija“, – ėmė piniginėje ieškoti vairuotojo pažymėjimo moteris.
Vaikas, kai jo sulaukiau, paklausė, kodėl jį filmavo.
„Jau norėjau atidaryti angą, bet žiūriu, kad stovi vyras baltais marškiniais, juodomis kelnėmis ir su varlyte po kaklu. Galvoju, kas čia vyksta? Bandė reikalauti, kad atidaryčiau langą, klausinėjo, kodėl stoviu, kas atsitiko mašinai, grasino kviesti pareigūnus, kad mane su ratukais nutemptų. Sakau aš jums iškviesiu“, – teigė moteris.
Ją nustebino ne tai, kad buvo filmuojama, o kad vyrai turėjo tam paruoštą vaizdo kamerą ir kad vyrai reikalavo pasikalbėti, paaiškinti, ką ji čia veikianti.
„Jeigu filmavo tam, kad užfiksuotų galimai KET pažeidimą, viskas gerai. Nusifilmuoji, perduodi epolicijai ir viso gero“, – replikavo pašnekovė.
Paaiškėjo, kad vyrai filmavo ne tik automobilį, bet ir jos atžalą. „Vaikas, kai jo sulaukiau, paklausė, kodėl jį filmavo“, – kalbėjo kaunietė.
Išgirdę, kad ji kviečia policiją, abu vyrai su automobiliu pasišalino, prieš tai jau bandę teisintis, kad jie tik juokauja, tikino, kad nieko nefilmavo, siūlėsi parodyti, kas užfiksuota vaizdo kamera.
Vyras kalbėjo lietuviškai, automobilio numeriai – prancūziški.
Kauno apskrities policija portalui kauno.diena.lt pakomentavo, kad gautas pranešimas apie tokį įvykį. Kitądien patvirtino, kad nustatytas vienas vyrų. Nurodė, kad jis gimęs 1980 m. Policijos atstovai teigė, kad žmogus aiškino, jog jo tikslas buvo užfiksuoti KET pažeidimą. „Pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes“, – nurodė Kauno policijos atstovai.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, 45-erių B. Bučas jau ir anksčiau buvo linkęs prisiimti tvarkdario rolę, tačiau jo biografijoje – ir daugybė susidūrimų su policijos pareigūnais.
Kaip jau yra rašiusi „Kauno diena“, B. Bučas yra padegęs tuometinio Santakos policijos komisariato pastatą Senamiestyje, terorizavęs anstolius, kuriems buvo perduotos jo skolos už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, pastatęs prie jų kontorų, esančių Kauno centre, akmeninius kryžius, kurie, kaip paaiškėjo vėliau, buvo pavogti iš S. Nėries gimtinėje Vilkaviškio rajone esančio paveldosaugos objekto – per Pirmąjį pasaulinį karą žuvusių vokiečių karių kapinių, užpuolęs viešojo transporto stotelėje Nigerijos pilietį, nes jam nepatiko šio išvaizda, apšaudęs iš savadarbio įtaiso gesinti gaisro, kurį pats ir sukėlė, atvykusius ugniagesius gelbėtojus ir taip toliau, ir panašiai.
B. Bučas buvo įtartas ir asmens, kurio kūnas buvo rastas viename Senamiesčio kanalizacijos šulinyje, nužudymu, tačiau teisėsaugininkai pritrūko įkalčių. Tuo metu B. Bučas prisistatydavo policijos apylinkės inspektoriumi.
Vienas ryškiausių B. Bučo akibrokštų paskutiniu metu – surengtas išpuolis savo senelių name-muziejuje Palemone. Sulaikymo metu jis vilkėjo tik baltos spalvos vonios chalatą. Tačiau buvo paguldytas pareigūnų ant grindinio bei surakintas antrankiai.
