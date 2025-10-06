Neblaivaus BMW vairuotojo šou Šlienavoje: „kaskadininką“ įdavė pasipiktinę kaimynai

Apie šį įvykį praneša ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato suvestinės.
Anot ugniagesių suvestinės apie sekmadienio iškvietimus, apie tai, kad Šlienavoje – Jono Biliūno gatvėje automobilis atsitrenkė į stulpą, buvo pranešta 21.46 val. Pirminiais duomenimis, skambino vyras iš pravažiuojančio automobilio. Jis neatmetė, kad galėjo įvykti tragedija, – teigė, kad iš stulpą taranavusio automobilio niekas neišlipa.
Tačiau į įvykio vietą atskubėję ugniagesiai gelbėtojai aptiko elektros stulpą nuvertusį automobilį BMW tuščią. Kadangi buvo nutraukti ir elektros laidai, budėta įvykio vietoje iki atvykstant policijai.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato suvestinės apie sekmadienio kriminalus paraneša, kad minėto BMW vairuotojui, gimusiam 1996 m., nustatytas vidutinis – 2,16 prom. girtumas, t.y. pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonės vairavimo esant girtesnaim kaip 1,5 promilės.
Portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išsiaiškinti, kad BMW vairuotojas buvo sulaikytas „karštais pėdsakais“ – pakeliui į netoliese esančius savo namus. Jį nustatyti padėjo pasipiktinę kaimynai.
Sulaikytasis naktį į pirmadienio jau praleido Kauno policijos areštinėje. Pirmadienį tikimasi jį apklausti, kur ir kodėl reikėjo tą sekmadienio vakarą važiuoti esant tokio girtumo, už kurį gresia bauda arba areštas, arba net laisvės atėmimas iki vienerių metų su teisės vairuoti transporto priemonę praradimu bei automobilio konfiskavimu.
