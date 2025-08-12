Neblaivaus policininko šou Aviacijos šventėje: ant žemės nuleido ne kolegos, o prokuroras

Varnas varnui akies nekerta?
Smurtautojo kolegos iš Nemuno policijos komisariato nusikaltimo požymių šiame viešoje vietoje vykusiame šokiruojančiame incidente neįžvelgė. Jie priėmė sprendimą pradėti dėl šio neblaivaus kolegos išsišokimo administracinę teiseną dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo, už ką gresia bauda nuo 30 iki 140 eurų. Nors už tokį administracinį nusižengimą, padarytą viešoje vietoje vykstančiame renginyje, gali būti skiriamas ir draudimas lankytis tokiuose renginiuose nuo šešių mėnesių iki dvejų metų.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, savo elgesiu su moterimi aplinkinius papiktinęs M. V. po šio įvykio ir toliau dirbo policijoje. Bent jau iki rugpjūčio 11-osios. Tik buvo perkeltas į kitą padalinį, kad nebeturėtų kontaktų su nukentėjusiąja, kuri po šio incidento pareiškimo dėl kolegos elgesio nerašė. Tačiau viešosios tvarkos pažeidimo atveju jis nėra būtinas.
Minėtą M. V. kolegų nutarimą nepradėti ikiteisminio tyrimo peržiūrėjęs Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras jį palaimino kaip teisėtą. Tačiau su tuo nesutiko pastarojo tiesioginis viršininkas – minėtos prokuratūros 2-ojo skyriaus vyriausiasis prokuroras Mindaugas Šukys, pirmadienį panaikinęs šį nutarimą ir pradėjęs ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, kurį atliks Policijos departamento Imuniteto valdybos Kauno apygardos skyrius, o jam vadovaus vienas iš Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorų.
Savo sprendimą M. Šukys motyvavo Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu, kad nepaisant to, jog šis konfliktas galimai buvo asmeninio pobūdžio, t.y. tarp pažįstamų žmonių, tačiau jeigu jis vyko šventės metu ir jį matė daug žmonių, kuriems tai sukėlė pasipiktinimą ir jie kvietė nukentėjusiajai pagalbą, tai jau turi būti teisiškai vertinama kaip nusikaltimas – viešosios tvarkos pažeidimas, o ne nedidelis viešosios tvarkos pažeidimas, priskiriamas administraciniams nusižengimams. Už pastarąjį numatyta jau minėta bauda nuo 30 iki 140 eurų, o už Baudžiamajame kodekse minimą viešosios tvarkos pažeidimą – viešieji darbai arba bauda nuo 3500 iki 140 tūkst. eurų, arba laisvės apribojimas, arba areštas nuo 15 iki 90 parų, arba net laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Viešas įvykis tapo neviešu
Kaip jau rašyta, pagalbą mušamai moteriai kvietė aplinkiniai asmenys, kurie, panašu, kad paaiškėjus, kas toks prieš ją smurtavo, buvo dar labiau šokiruoti. Kai kurie jų buvo su mažamečiais vaikais, kurių akivaizdoje tai vyko.
Pirminiais duomenimis, pirmiausiai apie smurtą prieš vieną iš šventės dalyvių buvo pranešta Karo policijos pareigūnams, galimai buvusiems netoliese.
Policijos suvestinės šį neeilinį įvykį nutylėjo. Tačiau ne todėl, kad incidentas vyko ne minėtų jos pareigūnų tarnybos metu ir šie buvo be uniformų.
Kauno policijos atstovė teisinosi, kad tos paros suvestinėje apie tai nepranešta, nes dėl šio įvykio nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas – tik aplinkybių patikslinimas, kuriam skiriama dešimt dienų. Tačiau buvo surinkta pirminė medžiaga dėl galimo viešosios tvarkos pažeidimo. O joje minėtam pareigūnui, gimusiam 1993 m., yra nustatytas 1,93 prom. girtumas.
Remiantis minėta medžiaga, liepos 26-ąją, apie 17 val., M. V. viešoje vietoje, Veiverių gatvėje, konfliktavo su blaivia moterimi, gimusia 1997 m., kuri – taip pat pareigūnė. Jai medikų pagalbos neprireikė.
Prieš kelis mėnesius jau išslydo
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, prieš kelis mėnesius M. V. jau išsisuko nuo atsakomybės dėl vieno panašaus įvykio, į kurį įsivėlė ne tarnybos metu.
Apie šį kovo pabaigoje, taip pat savaitgalį, įvykusį incidentą Žemųjų Šančių pirtyje tada policijos suvestinės pranešė. Jis buvo patekęs į ypatingąją Policijos departamento suvestinių skiltį – įvykius, susijusius su valdžios ir teisėsaugos insitucijų pareigūnais bei tarnautojais. Joje teigta, kad kovo 29-ąją, 0.11 val., Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo neblaivaus (2,32 prom.) asmens, gimusio 1990 m., pranešimą, jog A. Juozapavičiaus prospekto pirtyje 1993 m. gimęs M. V. sukėlė jam fizinį skausmą. Pastarajam buvo nustatytas 2,40 prom. girtumas ir įteiktas šaukimas išsiblaivius atvykti į apklausą. O visa surinkta medžiaga pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą, nes nukentėjusysis gydomas ambulatoriškai, už ką gresia viešieji darbai, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba net laisvės atėmimas iki vienerių metų, kaip ir šį kartą, perduota Nemuno policijos komisariatui – aplinkybių patikslinimui.
Nors, kaip jau užsiminta, tam yra duodamas dešimties dienų terminas, tada sprendimas priimtas per šešias dienas. Kauno policijos atstovė tada portalui kauno.diena.lt teigė, kad pradėti ikiteisminį tyrimą atsisakyta, nes galimas nukentėjusysis, apklaustas išsiblaivęs, jau tikino, jog niekam pretenzijų neturi, nes pats kabinėjosi prie pirtyje švęsto gimtadienio dalyvių, ir jokio pareiškimo nerašys.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, policijos pareigūnas sudavė jam tada ranka į veidą. O iš Baudžiamojo kodekso straipsnio, pagal kurį buvo surinkta šį incidentą charakterizuojanti medžiaga, buvo aišku tik tiek, kad neblaivūs sukonfliktavę asmenys nebuvo nei šeimos nariai, nei giminaičiai.
Minėtą policijos sprendimą nepradėti ikiteisminio tyrimo privalomai peržiūrėjęs prokuroras jį patvirtino. Tiesa, jis pats portalui kauno.diena.lt tai aiškino, kiek kitaip negu policijos atstovė. Prokuroro teigimu, ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo yra pradedamas tik tada, kai yra nukentėjusiojo pareiškimas. O šiuo atveju jis pareiškimo taip pat nerašė.
Tačiau M. V. iš minėtos istorijos, panašu, kad nieko nepasimokė. Juolab, kad išsiblaivius jam leista toliau tęsti tarnybą ir teisiškai persekioti panašius į save. Tiesa, tai buvo dar prie senosios Kauno policijos vadovybės. Tačiau M. V. išpuolis per Aviacijos šventę jau įvyko praėjus beveik trims mėnesiams po jos pasikeitimo.
