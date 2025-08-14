Neegzistuojančio policijos „leitenanto“ auka tapęs senolis atsitokėjo tik po aštuonių valandų

Sprendžiant iš to, ką pareigūnams papasakojo šis pagaliau atsitokėjęs ar kažkieno paprotintas pakaunės gyventojas, tam jis turėjo beveik aštuonias valandas po pirmojo pokalbio su nepažįstamu numeriu skambinusiu rusakalbiu, nes šis paskambino apie 13 val., o apvyniotasis aplink pirštą kreipėsi pagalbos į policiją tik apie 21 val. Ir tai pirmoji, bet turbūt pati didžiausia senolio padaryta klaida.
Paskambinęs apie 13 val., minėtas rusakalbis prisistatė Policijos departamento kibernetinio saugumo skyriaus pareigūnu, turinčiu leitenanto laipsnį, nors tokių karinių laipsnių Lietuvos policijoje nėra.
Šis aferistas įtikino senolį ir, kad kažkas bandė įsilaužti į jo paskyrą banke „Swedbank“. Po ko sekė dar absurdiškesnis reikalavimas, kad siekiant nepakenkti jų dėl šio įvykio pradėtam tyrimui, senolis turi jiems pateikti visus grynuosius pinigus, kuriuos turi namuose.
Anot užkibusiojo ant sukčiaus meškerės, antrą kartą policijos „leitenantas“ jam paskambino apie 15 val. Ir liepė išeiti laukan, kur laukia vairuotojas, kuriam reikia paduoti minėtus grynuosius. Senolis tai klusniai ir padarė.
Kauno policijos atstovė, šio iškalbingo įvykio kontekste dar kartą linkusi priminti, kad nei jos kolegos, nei bankų, nei telekomunikacijos, nei Valstybinės mokesčių inspekcijos, nei „Google“ darbuotojai, kuriais pastaruoju metu prisistato ne vieną Lietuvos gyventoją apgavę rusakalbiai sukčiai, pasakojantys apie kažkokias problemas su sąskaitomis, siūlantys investuoti, pranešantys apie laimėjimus loterijose ar nelaimes, į kurias esą pateko artimieji, niekada neprašo pateikti telefonu asmeninių duomenų. Ypač reikia būti budriems, jeigu skambinama iš nepažįstamo telefono numerio, kuriuo galbūt geriau neatsiliepti, arba kalbama rusiškai, nors Lietuvoje valstybinė kalba – lietuvių, t.y. daugumos minėtų institucijų darbuotojai privalo kalbėti šia kalba. Patartina kilus įtarimui, kad skambina sukčius, jo telefono numerį užblokuoti bei pasitarti su jaunesniais ar labiau tokiuose dalykuose nusimanančiais asmenimis ir nedelsiant pranešti apie tai policijai.
