Neeilinė masinės avarijos atomazga: ar Temidė leis spardyti gulintįjį?

Šios įkalčių buvo pilnas jo automobilis, kuriuo per minėtą masinę avariją E. Karenga partrenkė du žmones.
Pranešimas skambėjo grėsmingai
Kaip jau rašyta, ši masinė avarija iš trijų dalių, per kurią buvo sužalota beveik pusė visų tądien Lietuvoje eismo įvykiuose nukentėjusių žmonių, įvyko pernykštės spalio 22-osios vakare kelyje Marijampolė-Kaunas ties Ringaudų seniūnijos Armaniškių kaimu. Tarp joje dalyvavusių vairuotojų buvo ir užsieniečių.
Apie šį įvykį tada pranešė ir ugniagesių gelbėtojų, ir policijos suvestinės.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė tada informavo, kad apie šį įvykį 19.20 val. Bendrajam pagalbos centrui pranešė vienas iš jame dalyvavusių vairuotojų. Dabar jau žinoma, kad tai buvo automobilį „Toyota Prius“ vairavęs 28-erių metų E. Karenga. Jis teigė, kad atsitrenkė į stovinčius automobilius ir galimai kliudė žmogų, kuris – be gyvybės ženklų.
Ugniagesiams gelbėtojams atskubėjus į įvykio vietą, šalikelėje rasti du sužaloti vyrai. Vieno iš jų būklė buvo sunki. Jis buvo be sąmonės.
Pasekmės – tragiškos
Kauno policijos suvestinės tada atkūrė tokias pirmines šio masinio susidūrimo aplinkybes: automobilį „VW Golf“ vairavęs 22 metų vaikinas kliudė automobilį „VW Jetta“, vairuojamą 41-erių metų vyro. Po susidūrimo vairuotuojams išlipus laukan, juos kliudė automobilis „Toyota Prius“. O po to automobilį „VW Golf“ dar kliudė ir „VW Touran“, vairuojamas 22 metų Rumunijos piliečio.
Portalui kauno.diena.lt pavyko tada papildomai išsiaiškinti, kad šis masinis susidūrimas įvyko ne tik esant prastoms oro sąlygoms – tamsoje ir lyjant, bet ir antroje šio judraus kelio eismo juostoje.
Per ikiteisminį tyrimą, pradėtą po šio įvykio, nustatyta, kad „VW Golf“ vairuotojas, deklaravęs gyvenamąją vietą Garliavoje ir atsidūręs tą vakarą Kauno klinikų reanimacijos specialistų globoje, kliudė priekyje važiavusį „VW Jetta“, kurio vairuotojas – Rokų gyventojas trumpam stabtelėjo lėtai judėjusių automobilių kolonoje, nes dėl techninio eismo įvykio, prieš tai įvykusio ties Akademija, buvo pradėjęs formuotis kamštis.
Kurį laiką komoje išbuvęs, nežinant, ar išgyvens, „VW Golf“ vairuotojas, kuriam teko amputuoti vieną iš galūnių, dėl patirtų traumų nieko apie šį įvykį neatsimena.
Lemtingas manevras
„VW Jetta“, į kurio galą atsitrenkė „VW Golf“, vairuotojas teisėsaugininkams pasakojo, kad tai įvyko netrukus po to, kai jis prisijungė prie jau minėtos lėtai judančios automobilių kolonos. Ir po smūgio, neišsiskleidus jo automobilio oro pagalvėms, jis trenkėsi galva į vairą. O išlipęs iš automobilio, pamatė į jo galą atsitrenkusį baltą „VW Golf“, kurio vairuotojas dar buvo viduje – veidu į oro pagalves.
Anot „VW Jetta“ vairuotojo, jis dar paraginęs kolegą greičiau lipti laukan. Ir jie dar spėjo trumpai apžiūrėti susidūrimo padarinius. Tačiau vos konstatavus, kad reikės pildyti eismo įvykio deklaraciją, „VW Jetta“ vairuotojas teigė pajutęs smūgį ir atsidūręs ant žemės. Tada pamatė, kad jo automobilio priekyje atsidūręs juodas „Toyota Prius“, ką tik aplenkęs „VW Jetta“ ir „VW Golf“ iš kairės pusės. Jis buvo išlaužęs lenkimo metu atidarytas „VW Jetta“ dureles.
Vėliau paaiškėjo, kad „VW Jetta“ vairuotojas, tik laimingo atsitiktinumo dėka, nes minėto „Toyota Prius“ manevro metu stovėjo tarp savo automobilio ir „VW Golf“, nukentėjo tada mažiau, negu pastarojo vairuotojas, buvęs arčiau atitvarų.
„Toyota Prius“ vairavęs E. Karenga po šio įvykio teigė, kad, per vėlai pamatęs priekyje netikėtą kliūtį, dar bandė šią apvažiuoti. Tačiau dėl kelio atitvarų jam neužteko vietos šiam manevrui.
Kaltinamas apysunkiu nusikaltimu
Pareikšto kaltinimo pažeidus Kelių eismo taisykles, dėl ko įvyko eismo įvykis, per kurį sunkiai nukentėjo žmogus, už ką Baudžiamasis kodeksas numato baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki penkerių metų, E. Karenga pripažinti nelinkęs.
Nors po šio įvykio visų keturių automobilių vairuotojai buvo išvežti greitosios medikų į gydymo įstaigą, nukentėjusiuoju šioje byloje pripažintas tik tą vakarą skubiai operuotas „VW Golf“ vairuotojas. Jam konstatuotas sunkus sveikatos sutrikdymas.
„VW Jetta“ vairuotojui nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Kelio traumą tada patyręs Rumunijos pilietis, už poros minučių po nesėkmingo „Toyota Prius“ manevro atsitrenkęs į „VW Golf“, taip pat nelaikomas nukentėjusiuoju šioje byloje, nes tai, kas nutiko jam, traktuojama jau kaip trečias eismo įvykis, kuris vėl buvo techninis.
Iškalbingas ėjimas
Kauno apylinkės teismas planavo atversti E. Karengos bylą rugpjūčio 5-ąją. Tačiau tai nepavyko, neatvykus naujajam jo advokatui, nusisamdytam po to, kai ankstesnio, portalo kauno.diena.lt žiniomis, kuris patarė pripažinti savo kaltę ir bandyti siekti atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nes lig šiol nebuvo teistas, E. Karenga atsisakė.
Ir nusisamdė buvusį Kauno apylinkės teismo teisėją Tomą Kaminską, tapusį vienu iš pirmųjų nepriklausomoje Lietuvoje Temidės tarnu, kuris pats sėdo į teisiamųjų suolą. Kartu su kolega jis buvo kaltinami per penkis kartus iš žinomo Kauno automobilių vagies paėmus 9 tūkst. dolerių kyšį, žadant neskirti pastarajam suėmimo bei nuteisti tik lygtinai.
Buvusiems teisėjams stojus prieš teismą, abu nuteisti dėl piktnaudžiavimo tarnyba, skiriant trejų metų laisvės atėmimą, atidedant jo vykdymą dvejiems metams ir uždraudžiant penkerius metus dirbti teisėsaugoje. Tačiau T. Kaminskas, kaip ir kartu su juo teistas buvęs kolega, jau virš 20 metų dirba advokatu.
Apie tai, kad neatvyks į rugpjūčio 5-ąją planuotą posėdį, naujasis E. Karengos advokatas pranešė, pateikdamas teismui prašymą šį posėdį atidėti dėl iš anksto suplanuotų jo atostogų, teigdamas, kad numatyto posėdžio dieną jo nebus Lietuvoje. Kitas šios bylos posėdis planuojamas tik spalio viduryje.
Pats E. Karenga, atvykęs tądien į posėdį vienas ir, pamatęs žiniasklaidos fotoobjektyvus, bandęs apsimesti, kad jam reikia į kitą posėdžių salę, o po to nesėkmingai dengęs veidą pasu, su portalo kauno.diena.lt žurnalistais nebendravo. Nors prieš tai – pasirodžius rašiniui, kad jo byla perduota teismui, kuriame buvo minimi tik jo inicialai, redakcija sulaukė pretenzijų telefonu, kurios buvo išsakytos pakeltu tonu.
Vers kaltę bejėgiam nukentėjusiajam?
Nors E. Karengos byla rugpjūčio 5-ąją neatversta, nukentėjusiuoju pripažinto „VW Golf“ vairuotojo, kuris, būdamas 22-ejų, tapo neįgalus, advokatė informavo teismą, kad bus pateiktas ieškinys dėl šio vaikino patirtos turtinės ir neturtinės žalos.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, jis turėtų būti šešiaženklis – apie 100 tūkst. eurų, nes nukentėjusysis dėl savo būklės kol kas net negali dalyvauti teismo posėdyje. Jis ne tik nejuda pats, bet turi ir kitų problemų. Tačiau kol kas iš draudikų, pas kuriuos buvo apsidraudęs E. Karenga, negavo nė cento. Šių motyvas – kaltinamasis nepripažįsta savo kaltės.
Pirminiais duomenimis, šiuo metu nukentėjusysis gauna tik nedarbingumo išmoką, kuri turėtų būti minimali, nes jo darbo stažas dėl turimo amžiaus – taip pat minimalus. Ir šiuo metu jis – dar reabilitacijoje. Šio jauno žmogaus, kuris ne per seniausiai buvo atlikęs privalomąją karinę tarnybą ir po jos vos pradėjęs dirbti, gyvenimas sudužo į šipulius per vieną akimirką. Laimė, kad gyvi jo tėvai.
Tačiau, panašu, kad E. Karenga su savo naujuoju advokatu dėl visko kaltins nukentėjusįjį, kuris, portalo kauno.diena.lt žiniomis, tuo metu, kai buvo sužalotas, dar buvo nespėjęs pastatyti reikiamų kelio ženklų, perspėjančių apie įvykusį eismo įvykį ir atsiradusią kliūtį kelyje. Viskas įvyko rengiantis tai padaryti, nes vienas eismo įvykis sekė po kito labai greitai.
Įkliuvo su įkalčiais
Kaip jau užsiminta, ši byla – E. Karengai, greičiausiai, bus tik pramankšta prieš tai, kas jo laukia ateityje, nes jis yra vienas iš 24 įtariamųjų Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl pogrindinės prekybos alkoholiu draudžiamu laiku – nuo 20 iki 10 valandos.
Tuo įtariama organizuota grupė buvo sukūrusi šiai nusikalstamai veikai specialią schemą. Jos klientams alkoholis buvo pristatomas į namus.
Apie tai teisėsaugininkai pasakojo prieš pernykštes Kalėdas surengtoje spaudos konferencijoje.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, po minėtos masinės avarijos Ringaudų seniūnijoje, įvykusios likus porai mėnesių iki minėtos spaudos konferencijos, į ją patekusio E. Karengos autombilyje „Toyota Prius“ taip pat buvo nemažai alkoholio – ir salone, ir bagažinėje.
Naujausi komentarai