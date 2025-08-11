Neeilinis incidentas viename Kauno siuntų sandėlyje: chemine medžiaga apsinuodijo jo darbuotojas

Apie tai, kad minėtu adresu įsikūrusiame siuntų sandėlyje galimai išsiliejo cheminė medžiaga ir yra nukentėjusiųjų, 9.20 val. pranešė viena jo darbuotoja.
Greitosios pagalbos medikai išvežė į Kauno klinikas jos kolegą. Anot Kauno policijos atstovės, šis 31-erių metų asmuo, pastebėjęs, kad iš vienos siuntos išsiliejęs kažkoks skystis, ir išnešęs ją į lauką, vėliau ėmė skųstis, kad jam peršti rankas ir veidą.
Anot greitosios medikų, jiems atvykus, nukentėjusysis buvo sąmoningas. Jis nuvežtas į Klinikas detalesniems tyrimams.
Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pajėgų valdymo skyriaus atstovo, pirminiais duomenimis, išsiliejusi medžiaga – peracto rūgštis, naudojama maisto pramonėje paviršių dezinfekcijai. Ji pasižymi didele koncentracija. O išsiliejo ši cheminė medžiaga dėl kažkokios priežasties prakiurus plastikiniam bakeliui, kurioje ji buvo.
Specialius cheminius kostiumus vilkintys ugniagesiai gelbėtojai minėtą talpą užsandarino ir įdėjo į specialų konteinerį, kurį taip pat užsandarino. Pastarasis paliktas bendrovės teritorijoje, iš kurios jį turi išvežti kita įmonė, privalanti tai padaryti pagal sutartį.
Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės, bendrovės teritorija buvo aptverta STOP juosta. Išmatavus ugniagesių gelbėtojų turima įranga šios teritorijos taršą, jokių pakitimų neužfiksuota.
Tačiau išsiliejusi cheminė medžiaga apgadino ir kitas toje pačioje paletėje buvusias siuntas.
Kauno policija dėl šio įvykio surinko medžiagą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už svetimo turto sunaikinimą ar sugadinimą. Tačiau dar sprendžia, ar pradėti dėl to ikiteisminį tyrimą – šiuo metu vyksta aplinkybių patikslinimas, kuriam duota dešimt dienų.
