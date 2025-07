Neeilinis radinys Kleboniškio miške: ar jis susijęs su kraupiais nusikaltimais?

Kaip jau pranešta, pirmadienio vakare, apie 19.20 val., kaip skelbiama minėtoje suvestinėje, ten rasti ir paimti 9 mm kalibro pistoletas „Makarov“ su aštuoniais šoviniais dėtuvėje bei garso slopintuvu ir du dujiniai pistoletai „Reck Miami Mod. 92F 9 mm“ bei „Reck Perellia 8 mm“. Neatmetama, kad šie gali būti perdirbti į kovinius ginklus. Pirmojo dėtuvėje taip pat rasti trys šoviniai, antrojo – vienas. Be to, akcentuota, kad visi minėti ginklai – be identifikacijos numerių, kurie nutrinti.

Portalas kauno.diena.lt išsiaiškino, kad šiuos ginklus Kauno policija perėmė iš asmens, aptikusio juos Kleboniškio miške metalo detektoriumi. Ir iškasus šį savo savo radinį pasielgusio labai pilietiškai – pranešusio apie tai telefono numeriu 112.

Kokioje tiksliau Kleboniškio miško dalyje, priskiriamoje, kaip skelbiama, Kaunui, o ne Kauno rajonui, rasti šie iškalbingi nežinia, kiek laiko šioje slėptuvėje išbuvę paketėliai, nei Kauno policijos atstovė, nei pradėtam ikiteisminiam tyrimui dėl neteisėto disponavimo ginklais bei šaudmenimis vadovausiantis prokuroras atsakyti negalėjo.

Viliamasi, kad papildomos informacijos apie šį radinį galbūt suteiks rastų ginklų balistinę ekspertizę atlikę ekspertai, kurių bus prašoma atsakyti į klausimą, ar jie nebuvo panaudoti įvykdant kokius nors nusikaltimus.