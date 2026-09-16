Neeilinis susidūrimas vienoje iš Kauno pėsčiųjų perėjų: BMW kliudė keturmetį su paspirtuku

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, apie šią nelaimę pranešė pravažiuojančio automobilio vairuotojas. Jis teigė, kad ką tik automobilis partrenkė per vieną iš minėto prospekto pėsčiųjų perėją su paspirtukais ėjusius du apie penkerių-šešerių metų vaikus. Ar šie prispausti, pranešėjas teigė nežinantis, nes jau nuvažiavo. Panašu, kad užsidegus tai leidžiančiai šviesoforo akiai, nes minėta pėsčiųjų perėja reguliuojama šviesoforo.
Specialiosioms tarnyboms atskubėjus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad nukentėjo keturmetis. Tačiau Kauno policijos žiniasklaidai atsiųstoje atrinktų antradienio įvykių suvestinėje pranešimo apie šią nelaimę nėra, nors greitosios medikai išvežė nukentėjusį mažametį į Kauno klinikas tyrimams. Taip, užsimindamas apie berniuko galimai patirtą galvos traumą, tą vakarą žiniasklaidai teigė policijos budėtojas.
Policijos atstovė trečiadienį portalui kauno.diena.lt patikslino, kad kol kas ikiteisminis tyrimas dėl šio įvykio nepradėtas, nes laukiama medikų išvadų dėl mažamečio sužalojimo. Ikiteisminis tyrimas pradedamas tik konstatavus nesunkų arba sunkų, pagal teismo medicinos ekspertų klasifikaciją, sveikatos sutrikdymą. Tačiau pašnekovė teigė nežinanti, ar nukentėjęs mažametis buvo stacionarizuotas Klinikose, ar tą patį vakarą išleistas į namus gydytis ambulatoriškai.
Greitosios medicinos pagalbos atstovė trečiadienį portalui kauno.diena.lt patikslino, kad mažametis nuvežtas į Klinikas sąmoningas.
Be to, policijos atstovė, remdamasi kolegų įvykio vietoje surinkta pirmine informacija, teigė, kad kai kurie liudytojai pasakojo, jog nukentėjęs mažametis susidūrė su BMW minėtoje pėsčiųjų perėjoje, važiuodamas paspirtuku. Ar jis buvo su šalmu, policijos atstovė atsakyti negalėjo, tačiau pacitavo pirminį kolegų pranešimą apie šį įvykį: „BMW, vairuojamas 1995 m. gimusios moters, susidūrė su paspirtuku, vairuojamu 2022 metais gimusio berniuko“.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, pirminiais duomenimis, nelaimė įvyko, kai pėstiesiems šioje šviesoforo reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje degė raudona šviesoforo akis.
Kadangi ne per toliausiai įvykio vietos yra vaikų lopšelis-darželis, portalas kauno.diena.lt šiandien ryte pasiteiravo jo darbuotojų, ar BMW kliudytas mažametis – ne jų auklėtinis, kurį galbūt namo vedėsi vyresnis brolis? Minėtos įstaigos telefonu atsiliepusi moteris teigė to patvirtinti negalinti, o sklandančių gandų, kol negavo apie tai oficialios informacijos iš berniuko artimųjų, komentuoti nenori.
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