Nelaimė Svanorių prospekte: dviratininkas atsitrenkė į policininko automobilį

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 9 d. apie 11.20 val. Savanorių prospekte į iš kiemo išvažiuojantį nuosavą automobilį „Chrysler Town Country“ atsitrenkė dviračiu važiavęs vyras (gim. 1978 m.).
Minėtą automobilį vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas, blaivus policijos pareigūnas (gim. 1974 m.),
Per eismo įvykį sužalotas dviratininkas. Jam suteikta medicininė pagalba, vyras gydomas ambulatoriškai.
Įvykio aplinkybės aiškinamos.
