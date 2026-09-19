(Ne)laukta atomazga tiriant tragediją autobusų stotyje: ar Temidė palaimins teisiamojo siurprizą?

Neeilinis sąmyšis
Kaip jau rašyta, ši tragedija įvyko pernykštės rugpjūčio 17-osios vidurdienį – apie 11 val. Remiantis tos paros policijos suvestinėmis, keleivinis mikroautobusas „Mercedes-Benz“, vairuojamas vyro, gimusio 1961 m., važiuodamas atbuline eiga, kliudė pėsčiąją, gimusią 1936 m.
Nors Bendrajam pagalbos centrui tada pranešta, kad partrenkta moteris yra prispausta, į įvykio vietą atskubėję specialiųjų tarnybų atstovai buvo linkę patikslinti, kad nelaimėlės jiems traukti iš po mikroautobuso nereikėjo. Ši rasta gulinti prie galinio jo rato – nors ir sužalotomis kojomis, tačiau sąmoninga.
Nuvežus senolę į klinikas, ten jai konstatuoti daugybiniai sužalojimai. Turėti galvoje patirti lūžiai.
Kitą dieną po įvykio portalo kauno.diena.lt kalbinta Kauno autobusų stoties vadovė Laima Pakusienė patikslino, kad senolę sužalojusio mikroautobuso vairuotojas turėjo išvykti savo maršrutu „Kaunas–Vilnius“ 11 val. Ir, remiantis vaizdo kamerų įrašais, jis nukentėjusiosios nematė, nes ši, išėjusi iš Autobusų stoties pastato, panašu, kad savo namų link, nes gyveno Ramybės parko prieigose, praėjusi pro mikroautobusą, prieš pat nelaimę netikėtai užėjo už jo galo.
Apie tai, kas netrukus įvyko, Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 11.02 val.
Anot Kauno autobusų stoties vadovės, taip neatsargiai elgiasi dauguma į jų pastate esančią „Rimi“ parduotuvę ir iš jos kelią trumpinančių aplinkinių gyventojų bei netoliese esančios Vinco Kudirkos progimnazijos moksleivių. Iš sunkiai sužalotos senolės krepšio tada taip pat pabiro pirkiniai.
Tragiška atomazga
Ikiteisminis tyrimas, pradėtas dėl šio šiurpaus įvykio, jau po kelių dienų dėl nukentėjusiosios sveikatos būklės buvo perduotas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybai. Galiausiai sulaukta pranešimo, kad rugsėjo 12-ąją, t. y. praėjus beveik mėnesiui po įvykio, 89-erių metų senolė mirė.
Po tokios įvykių sekos ją sužalojusiam bendrovės „Tolimojo keleivinio transporto kompanijos – TOKS“, įsikūrusios Vilniuje, mikroautobuso vairuotojui Tadeušui Baidanui, kuris – taip pat vilnietis, buvo pareikštas įtarimas, vėliau virtęs ir kaltinimu, dėl Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimo, sukėlusio eismo įvykį, per kurį žuvo žmogus, už ką gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų.
Šis kaltinimas grindžiamas KET 27-uoju punktu, kuris teigia, kad, važiuodamas atbulas, vairuotojas visais atvejais turi praleisti pėsčiąjį.
Teismo medicinos ekspertai, nustatę, kad velionei buvo pervažiuotos kojos, konstatavo ir tiesioginį priežastinį traumų, patirtų šio eismo įvykio metu, ryšį su senolės mirtimi.
Nustatyta, kad tai įvyko jai grįžtant apsipirkus Autobusų stoties pastate esančioje parduotuvėje „Rimi“.
Nukentėjusiaisiais šioje byloje pripažinti trys asmenys – žuvusiosios anūkė su proanūkiais, vienas kurių – nepilnametis, kitas – mažametis. Tačiau perduodant bylą teismui, joje buvo pareikštas tik 17 139 eurų Valstybinės ligonių kasos ieškinys už senolės gydymą.
Kiek kainuoja išgyvenimai?
Prieš atverčiant bylą teisme ieškinius pateikė ir nukentėjusieji. Bendra jų ieškinių dėl patirtos neturtinės žalos, dar vadinamos moraliniu atlygiu, suma siekia 63 tūkst. eurų.
Žuvusiosios anūkė teisme pasakojo mačiusi į internetą įkeltus tragedijos vaizdo įrašus, kurie sukėlė jai daug emocijų. O apie nelaimę ji sužinojo iš pačios sunkias traumas patyrusios močiutės – netrukus po įvykio. Tą sekmadienio rytą ji atsiliepė skambinant nepažįstamam telefono numeriui ir išgirdo drebantį močiutės balsą. „Mane ką tik pervažiavo. Turbūt dabar jau mirsiu“, – sakė ji. Ir netrukus iš močiutės telefoną perėmė greitosios pagalbos gydytoja.
Mane ką tik pervažiavo. Turbūt dabar jau mirsiu.
Savo prašymą priteisti jai 45 tūkst. eurų neturtinę žalą, o abiem vaikams – po 9 tūkst., velionės anūkė grindė prisiminimais apie baisų mėnesį po nelaimės, kai iš pradžių sužinojo, kad po ilgai trukusios operacijos buvo amputuota viena močiutės koja, o po dviejų savaičių – jau ir kita, kol galiausiai ji nepabudo iš komos.
„Patirti išgyvenimai man vos nekainavo darbo. Sūnus, kuris ir taip labai jautrus, apie porą mėnesių bijojo autobusų ir grįžti iš mokyklos. Paauglė dukra po šios tragedijos užsisklendė savyje. Mes su močiute buvome vienintelės artimosios, nes ir mano mama, mirusi prieš aštuonerius metus, ir aš – vienturtės“, – buvo linkusi prisiminti nukentėjusioji.
Paprašius apibūdinti velionės sveikatą iki nelaimės, žuvusiosios anūkė teigė, kad 2025-ųjų pavasarį močiutę tyrę medikai konstatavo, kad ji pagal savo amžių – labai sveika. Tiesa, prasčiau matė, dėl ko nešiojo akinius, bei vaikščiojo, pasiramsčiuodama lazda, dėl ko maisto produktus, anūkės patikinimu, ji močiutei dažniausiai atveždavo. Ši eidavo į parduotuvę tik smulkių pirkinių. Po nelaimės grąžintame jos sutraiškytame krepšyje taip pat buvo sūreliai, kuriuos močiutė pirkdavo anūkams lauktuvėms. Beje, šiame krepšyje anūkė teigė radusi ir močiutės akinius.
Velionės anūkė pasakojo ir apie tai, kad, uždarius remontui „Akropolyje“ esančią „Maximą“, „Rimi“, įrengta Autobusų stotyje, buvo artimiausia parduotuvė Trakų gatvėje gyvenusiai jos močiutei.
Sulaukė smūgio į nugarą
Po vieno iš šios bylos posėdžių T. Baidanas portalui kauno.diena.lt taip pat pasakojo, kad įvykus nelaimei, jis irgi dar bendravo su sąmonės nepraradusia sužalotąja. Ir ši, esą girdint keliolikai į įvykio vietą subėgusių žmonių, sakė, kad vairuotojas – nekaltas.
Anot T. Baidano, tada jo keleiviais buvo septyni užsieniečiai – baltarusiai bei ukrainiečiai, skubėję į Vilnių, kur turėjo persėsti į kitą autobusą.
Liejo tada T. Baidanas ir širdgėlą, kad po šio įvykio „TOKS“ administracijos buvo atleistas iš darbo, kaip teigta dokumentuose, „darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės“, išmokant jam tik paskutinį atlyginimą. Ir nors jis dar bandė ieškoti užtarimo Darbo ginčų komisijoje, ten pagalbos nesulaukė, teigiant, kad tokiais atvejais teisybę gali rasti tik Seimo nariai. Nors darbdaviui juo atsikratant, ikiteisminis tyrimas, kuris dar galėjo būti nutrauktas, atleidžiant jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą arba susitaikius su nukentėjusiaisiais, dar buvo nebaigtas.
Po minėto atleidimo iš darbo T. Baidanui pavyko įsidarbinti Vilniaus rajono autobusų parke vairuotoju-ekspeditoriumi.
Artimieji nieko nežino?
Ikiteisminio tyrimo metu savo kaltės nepripažinęs T. Baidanas, kaip jau užsiminta, teisme galiausiai ją pripažino. Esą viską permąstęs.
O ketvirtadienį įvykusiame dar viename šios bylos posėdyje teisiamasis jau pasirodė su moterimi. Netrukus paaiškėjo, kad tai – buvusi jo kaimynė, pristatyta, kaip draugė, prašanti teismo atleisti T. Baidaną nuo baudžiamosios atsakomybės pagal jos laidavimą, netaikant jokio užstato – dėl jos mažų pajamų.
Į natūraliai kilusį klausimą, kodėl už jį laiduoja ne sutuoktinė, teisiamasis atsakė, kad jis artimiesiems apie tai, kas jam nutiko vieno reiso į Kauną metu, nieko nesakė, nes jie čia niekuo dėti – už viską turi atsakyti jis pats.
Pasiteiravus T. Baidano draugės, kaip ši galės jam daryti įtaką, į šį klausimą atsakė pats teisiamasis: „Ji man paskambina prieš darbą ir liepia važiuoti atsakingai bei neskubėti. Ir aš jos klausau.“
Iškalbingas vaizdo įrašas
Prasidėjus baigiamosioms šios bylos kalboms, prokuroras neprieštaravo, kad T. Baidanas būtų atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal minėtos moters laidavimą vieneriems metams ir be jokio užstato, nes pripažino savo kaltę, gailisi ir viešai atsiprašė žuvusiosios anūkės.
Anot prokuroro, peržiūrėtas tragedijos vaizdo įrašas atskleidė, kad teisiamasis turėjo galimybę pastebėti nukentėjusiąją, nes ši užsuko už jo mikroautobuso galo, lėtai praėjusi pro šios transporto priemonės vairuotojo pusę bei pastarajam sėdint savo vietoje, ir net buvo sustojusi, kad pasitaisytų nešulį. Tačiau netrukus buvo šio mikroautobuso partrenkta, jo vairuotojui atbulomis nuvažiavus apie septynis metrus.
Tačiau, pasak prokuroro, atleidžiant T. Baidaną nuo baudžiamosios atsakomybės, jis turi atlyginti nukentėjusiosios turėtas išlaidas advokatei dėl jos atstovavimo tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme. O pastaroji netrukus patikslino, kad šios išlaidos – 5837 eurai ir keturi centai. Teisiamasis sutiko jas atlyginti, nors ir teigė, kad santaupų neturi. „Dirbsiu, kol būsiu gyvas, ir grąžinsiu dalimis“, – tikino jis.
Anot prokuroro, nukentėjusiųjų ieškinius dėl neturtinės žalos privalo atlyginti draudimas. Ir jau išmokėjo anūkei 5 tūkst., o proanūkiams – po vieną tūkstantį eurų, atsižvelgiant į visas aplinkybes, t.y., kad jie priskiriami tolimesniems giminaičiams, be to, patys tragedijos nematė.
Nors T. Baidanas teisiamas dėl eismo įvykio, prokuroras neprašė uždrausti jam tam tikrą laiką vairuoti transporto priemones, nes tai – jo pragyvenimo šaltinis ir iš jo reikės atlyginti nukentėjusiųjų išlaidas advokatui. Tačiau, kadangi, anot prokuroro, teisiamasis nusipelnė papildomos baudžiamojo poveikio priemonės, jis prašo teismo įpareigoti T. Baidaną sumokėti 1 tūkst. eurų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.
Mūšis dėl pinigų
Nukentėjusiesiems atstovaujanti advokatė teigė, kad velionės anūkė su proanūkiais neprieštarauja T. Baidano atleidimui nuo baudžiamosios atsakomybės. Tačiau nori, kad jiems būtų atlygintos ne tik išlaidos advokatui, bet ir pilnai tenkinti jų ieškiniai tarptautinės draudimo bendrovės Lietuvos filialui, kuris buvo apdraudęs T. Baidano vairuotą keleivinį mikroautobusą, dėl patirtos neturtinės žalos, nes šios dydis neviršija tos sumos, kurią galima išmokėti, įvykus tokiai tragedijai, t.y. penkių milijonų, – jie prašo tik 63 tūkst. eurų.
Minėtos draudimo bendrovės atstovė, savo ruožtu, pakartojo, kad skiriant minėtas išmokas, kurios nukentėjusiesiems atrodo per mažos, buvo įvertintos visos aplinkybės. Ir prašė teismo šį nukentėjusiųjų ieškinį atmesti, nes jų prašomos sumos prieštarauja sąžiningumo ir teisingumo principams bei teismų praktikai.
Šokiruojantis advokačių ginčas
T. Baidano advokatė, prašydama atsižvelgti į jos ginamojo prisipažinimą bei gailėjimąsi ir įvertinti tai, kaip lengvinančią aplinkybę, teigė, kad turi būti kritiškai įvertinti ir žuvusiosios veiksmai, nes ši turėjo suprasti, kad jie kelia riziką ne tik jai pačiai, bet ir kitiems.
Be to, T. Baidano advokatė nesutiko su prokuroro siūloma 1 tūkst. eurų įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, nes šis naudoja tuos pinigus atlyginant žalą smurtinių bei seksualinių nusikaltimų aukoms, kol jų skriaudikams dar nepaskelbtas nuosprendis, o jos ginamasis tokių nusikaltimų nepadarė.
Buvo linkusi teisiamojo advokatė kritikuoti ir, kaip jos kolegė, atstovaujanti nukentėjusiuosius, įvertino savo darbą. T. Baidano advokatė kėlė klausimą, ar tikrai dalyvavimas dviejose nukentėjusiosios apklausose, derybos su draudimu, susipažinimas su dviem tomais bylos medžiagos, vieno ieškinio surašymas ir dalyvavimas trijuose teismo posėdžiuose yra darbo sąnaudos, vertos beveik 6 tūkst. eurų. Ir prašė teismo šią kolegės pateiktą sumą sumažinti perpus.
Suteikus teisę į paskutinį žodį pačiam T. Baidanui, šis pakartojo, kad labai gailisi dėl šios didelės nelaimės, dar kartą atsiprašo ir prašo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės. „Daugiau taip nedarysiu. Tikrai“, – tikino teisiamasis.
Teismas planuoja skelbti savo sprendimą po mėnesio.
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