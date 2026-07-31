 Nepraranda vilties surasti Artūrą: devynis mėnesius – jokių žinių

Nepraranda vilties surasti Artūrą: devynis mėnesius – jokių žinių

2026-07-31 11:14 diena.lt inf.

Kauno pareigūnai vis dar vykdo Artūro Šuklinsko (gim. 1970 m.) paiešką ir prašo visuomenės pagalbos.

Artūras Šuklinskas
Artūras Šuklinskas / A. Ufarto / ELTOS, Policijos nuotr.

Anot policijos, vyras 2025 m. lapkričio 8 d. išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo.

Vyro požymiai: apie 170 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, turi išskirtinį randą – duobutę veido dešinės pusės srityje, ties smilkiniu. Išeidamas vilkėjo violetinės spalvos striukę, tamsias kelnes, avėjo pilkos spalvos batus, dėvėjo juodos spalvos megztą kepurę.

Asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK policijos komisariato pareigūnus tel. nr. +370 700 60 600, +370 700 64 818, +370 670 40 290 arba el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
Artūras Šuklinskas
ieško
ieško policija
dingo be žinios

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų