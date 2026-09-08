Neramus vakaras Eiguliuose: specialiąsias tarnybas ant kojų sukėlė seksualinės ligonio fantazijos?

Apie tai praneša Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie pirmadienio iškvietimus.
Joje teigiama, kad 17.33 val. gautas pranešimas, kad reikalinga pagalba patekti į vieną Ašigalio gatvės butą. Laužtuvu išlaužus jo duris, įleista policija.
Pasatarosios atstovė portalui kauno.diena.lt teigė, kad šis sujudimas kilo, sulaukus moters pranešimo apie minėtame bute esantį vyrą, kuris teigia, kad šiame bute yra ir išprievartauta moteris. Kaip su šiais asmenimis susijusi pranešėja ir, kaip ji apie tai sužinojo, neaišku.
Atvykus greitosios medikams ir policijai, niekas jų į minėtą butą neįleido. Tačiau jame girdėjosi triukšmas ir šauksmai, dėl ko tradiciškai nuspręsta kreiptis pagalbos į ugniagesius.
Šiems suteikus minėtą pagalbą, bute rastas tik 1988 m. gimęs vyras su akivaizdžiais sveikatos sutrikimais.
Greitosios medikai jį išvežė į specifinės paskirties gydymo įstaigą.
Kauno ugniagesių gelbėtojų atstovė šio pranešimo kontekste konstatavo, kad jos kolegos išlaužė minėto buto duris tik gavę policijos leidimą, o po to jas vėl įstatė.
Naujausi komentarai