Neries krantinėje – tik per plauką nuo tragedijos

Portalui kauno.diena.lt skaitytojai pranešė apie sujudimą Neries krantinėje.
„Gal rado skenduolį?“ – prašė išsiaiškinti tikslias incidento aplinkybes įvykio liudininkai ir pasidalijo vaizdo įrašu.
„Kauno dienos“ skaitytojo vaizdo įrašas
Kaip paaiškėjo, nelaimės atomazga – ne tokia tragiška, tačiau viskas tik laimingo atsitiktinumo dėka.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, rugpjūčio 28 d. 12.42 gautas pranešimas, kad į vandenį įkrito vyras.
„Pranešėjas pasakė, kad į upę įkrito neblaivus vyras, jis jį laiko. Atvykus ugniagesiams, surastas vandenyje iki kaklo įbridęs vyras, už kapišono jį laikė šalia buvęs asmuo“, – detaliau papasakojo priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai.
Į nelaimės vietą nedelsiant atskubėjo ugniagesiai, policijos ir medikų ekipažai.
„Ugniagesiai įlipo į vandenį ir iš jo iškėlę žmogų nunešė iki medikų automobilio. Žmogus buvo sąmoningas“, – laimingai pasibaigusią nelaimę apibūdino ugniagesių atstovai.
Belieka padėkoti pilietiškam žmogui, nelikusiam abejingam kito žmogaus likimui. Tokiose situacijos kiekviena sekundė labai svarbi.
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