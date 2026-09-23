Pareigūnai gaudė senjorą: jis pasidavė tik apgadinęs policijos automobilį

Pranešama, kad antradienį apie 19.39 val. kelio A6, Kaunas–Zarasai-Daugpilis, 51-ame kilometre sustabdytas automobilis „Toyota Avensis“, vairuojamas įtariama neblaivaus vyro, gimusio 1953 metais.
Policijos pareigūnams atvykus į įvykio vietą, „Toyota“ vairuotojas bandė automobiliu pabėgti, pavojingai ir dideliu greičiu manevravo kelyje bei persekiojimo metu kliudė automobilį „Nissan Qashqai“, vairuojamą moters, gimusios 1975 metais.
Vėliau Jonavos rajone, ties Ilgabradų kaimu, vyras atsitrenkė į tarnybinį policijos automobilį „Ford Transit“, vairuojamą Ukmergės rajono pareigūno, gimusio 1986 metais.
Per eismo įvykį žmonės nenukentėjo, apgadinti automobiliai. Įtariamasis neblaivus vyras, kuris atsisakė pasitikrinti girtumą, uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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