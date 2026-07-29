 Parke Kaune rastas mirusio vyro kūnas

Parke Kaune rastas mirusio vyro kūnas

2026-07-29 07:27
BNS inf.

Parke Kaune antradienio vakarą rastas mirusio vyro kūnas.

Policija
Policija / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

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