Parke Kaune rastas mirusio vyro kūnas

Kaip trečiadienį pranešė Policijos departamentas, apie 21.30 val. K. Baršausko gatvėje esančiame parke rastas mirusio apie 40 metų amžiaus vyro kūnas be išorinių smurto požymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Parke Kaune antradienio vakarą rastas mirusio vyro kūnas.
Kaip trečiadienį pranešė Policijos departamentas, apie 21.30 val. K. Baršausko gatvėje esančiame parke rastas mirusio apie 40 metų amžiaus vyro kūnas be išorinių smurto požymių.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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