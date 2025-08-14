Pasimokykite iš svetimų klaidų: po sukčių skambučių – dešimttūkstantiniai nuostoliai

Iš 1950 metais gimusio kauniečio jam paskambinę ir policijos darbuotojais prisistatę nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys išviliojo beveik 33 tūkst. eurų.
Tuo metu 1958 metais gimęs klaipėdietis, investuodamas finansų rinkose, nepažįstamam asmeniui pervedė daugiau nei 19 tūkst. eurų.
1947 metais gimęs Šalčininkų rajono gyventojas policijai pranešė, kad jam būnant namuose paskambino nepažįstami asmenys, rusiškai prisistatę banko, policijos ir telekomunikacijų įmonės darbuotojais. Iš vyro išvilioti 17 tūkst. eurų.
