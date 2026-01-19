Paspirtuku senolę pražudęs kaunietis baudžiamosios atsakomybės išvengė: atsipirko 20 tūkst. eurų

Vidurdienio tragedija
Ši tragedija įvyko 2024 metų liepos 1-ąją, 10.50 val., Kovo 11-osios gatvėje, ties viešojo transporto stotele, esančia priešais Draugystės parką. Netoliese gyvenusi ne per seniausiai insultą patyrusi, tačiau sugebėjusi išsikapstyti 85-erių senolė tada buvo atėjusi į šią stotelę pasižiūrėti tvarkaraščio, nes rengėsi važiuoti į polikliniką.
Tiesioginių šio įvykio liudytojų teisėsaugininkams rasti nepavyko. Tačiau telefonu 112 apie jį pranešė pats tragedijos kaltininkas.
Spėjo šį tą apie tai, kas atsitiko, papasakoti ir nukentėjusioji. Ji teigė, kad susipažinusi su tvarkaraščiu, norėjo pasiekti suoliuką ir ant jo prisėsti, bet tai jai nepavyko, nes staiga prarado sąmonę. Sukniubusią senolę pakėlė ir greitosios medikus jai iškvietė du jaunuoliai. Vienas iš jų buvo paspirtuku nukentėjusiąją kliudęs 29-erių N. S., taip pat gyvenantis ne per toliausiai įvykio vietos.
Lemtinga ekspertų išvada
Po senolės mirties ne tik konstatuota, kad jos trauma, patirta krentant aukštielninkai, – labai reta, bet ir turi tiesioginį ryšį su mirties priežastimi.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas tik po senolės mirties – prieš tai tik tikslintos įvykio aplinkybės.
O gavus minėtą teismo medicinos ekspertų išvadą apie tiesioginį sužalojimo ir mirties priežasties ryšį, ikiteisminis tyrimas dėl senolės mirties priežasties perkvalifikuotas į neatsargų gyvybės atėmimą.
Baudžiamasis kodeksas už šį apysunkiems priskiriamą nusikaltimą numato areštą nuo penkiolikos iki 90-ies parų arba laisvės atėmimą iki ketverių metų.
Savo kaltę pripažino
N. S., kuriam buvo pareikštas įtarimas neatsargiu gyvybės atėmimu, savo kaltę, kad važiavo per greitai, pripažino.
O tai, kad tragedija įvyko jam vairuojant „Bolt“ paspirtuką, turėjo ir pliusų, ir minusų.
Būtent pagal „Bolt“ pateiktą išklotinę nustatyta, kad prieš kliudant senolę N. S. važiavo 18 km/val. greičiu, nors važiuojant pro pėsčiuosius leidžiamas ne didesnis kaip 7 km/val. greitis.
Tačiau „Bolt“ paspirtukai yra apdrausti.
Tiesa, rasti minėtą draudimo bendrovę, kuri, kaip galų gale išsiaiškinta, yra pasauliniu mastu veikiančio draudimo aljanso dukterinė įmonė, neturinti Lietuvoje registruoto savo filialo, teisėsaugininkams sekėsi sunkiausiai. Gana ilgai teko bendrauti su robotu, štampuojančiu mažai informatyvius atsakymus.
Teismo galėjo nebūti
Būtent problemos su draudikais ir tapo pagrindine priežastimi, kodėl ši byla atsidūrė teisme.
Ją buvo galima baigti N. S., kuris yra vienos mažosios bendrijos generalinis direktorius, susitaikymu su nukentėjusiomis pripažintomis dviem velionės dukterimis.
Tokia šios bylos baigtis buvo galima dėl švarios N. S., kuris ne tik pripažino savo kaltę, bet ir parašė nukentėjusioms atsiprašymo laiškus, biografijos.
Žinoma, ne paskutinis vaidmuo vertinant jo poelgį teko ir tai aplinkybei, kad jis nepabėgo iš įvykio vietos ir pats apie jį pranešė, iškviesdamas nukentėjusiajai greitosios medikus.
Nuomonės išsiskyrė
N. S. stojus prieš teismą, nukentėjusiųjų advokatas pateikė jo atstovaujamųjų civilinius ieškinius, kuriais abi prašė priteisti joms po 835 tūkst. eurų neturtinę žalą, dar vadinamą moraliniu atlygiu.
Tačiau draudimo bendrovės, apdraudusios Lietuvoje „Bolt“ paspirtukus, Nyderlandų filialo atstovė teisme pareiškė, kad jie atlygina tik turtinę žalą – laidojimo arba gydymosi išlaidas, o jokių patirtų dvasinių kančių nekompensuoja, t.y. nereikia painioti jų teikiamos paslaugos su automobilių civilinės atsakomybės draudimu.
Per baigiamąsias šios bylos kalbas prokurorė pasiūlė skirti N. S. 60 parų areštą atidedant šios bausmės vykdymą vieneriems metams. Nukentėjusiųjų advokatas prioritetą teikė jo atstovaujamųjų ieškinių patenkinimui. Ne tik jau minėtų šešiaženklių ieškinių dėl patirtos neturtinės žalos, bet ir dėl negautų finansinių pajamų, nes dėl emocinio sukrėtimo po to, kas atsitiko mamai, jos abi negalėjo kokybiškai dirbti.
Tuo tarpu N. S. advokatas, prašęs atleisti jo ginamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal sesers laidavimą, teigė, kad patirta žala turi būti priteista iš „Bolt“ paspirtukus apdraudusios bendrovės, nes ji klaidina klientus.
Teisėjo sprendimas
Bylą nagrinėjęs teisėjas Dominykas Rusonis pirmadienį paskelbė, kad pirmiausiai perkvalifikuoja N. S. pareikštą kaltinimą į sunkesnį – į neatsargų gyvybės atėmimą pažeidžiant teisės aktų numatytas specialiąsias saugumo taisykles, už ką Baudžiamasis kodeksas jau numato laisvės atėmimą iki septynerių metų. Tačiau atleido jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal sesers laidavimą vieneriems metams be jokio užstato, išaiškinant N. S., kad, jeigu jis per tuos vienerius metus vėl padarys nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, jau bus baudžiamas ir už juos, ir už neatsargų senolės gyvybės atėmimą.
Nukentėjusiųjų ieškiniai dėl neturtinės žalos tenkinti tik iš dalies, abiem priteisiant iš N. S. po 10 tūkst. eurų.
Tačiau vienos iš nukentėjusiųjų ieškiniai dėl turėtos turtinės žalos – mamos laidotuvių bei jos pačios gydymosi išlaidų patenkinti visiškai, priteisiant iš „Bolt“ paspirtukus Lietuvoje apdraudusios bendrovės Nyderlandų filialo daugiau kaip penkis tūkstančius eurų.
Tuo tarpu nukentėjusiųjų ieškiniai dėl negautų finansinių pajamų (viena iš jų teigė, kad dėl patirtų pergyvenimų jos vadovaujama bendrovė patyrė daugiau kaip 345 tūkst. eurų nuostolį, nes ji negalėjo tinkamai organizuoti renginių, o kita – kad dėl tos pačios priežasties jos individuali veikla patyrė 4 tūkst. eurų nuostolį) buvo atmesti. Kaip ir nukentėjusiųjų advokato prašymas kompensuoti jam šio teismo proceso išlaidas, kadangi jis šių nepagrindė jokiais dokumentais.
Šį Kauno apylinkės teismo nuosprendį per 20 dienų dar galima apskųsti aukštesnės instancijos Kauno apygardos teismui.
