Perspėjimas iš Ramučių: apkandžiotas šuo ir keli žmonės

Feisbuko grupėje „Ramučių gyventojai“ paviešinta istorija, kad iš namo kiemo išbėgęs didelis šuo užpuolė su pavadėliu vežiotą kitą keturkojį ir kelis žmones.
„Šuo buvo smarkiai apkandžiotas, kartu ėję asmenys sužaloti, patyrė didelį išgąstį. Šuniukas – veterinarijos įstaigoje, jam reikalingas žaizdų siuvimas, gydymas. Reikia sąmoningumo, kieme laikant palaidus šunis, kurie yra agresyvūs ir bet kada gali išbėgti iš kiemo teritorijos ir gali įvykti dar didesnė nelaimė, kurių metu bus sužaloti jau žmonės“, – perspėjama įraše.
Su įrašo autoriumi susisiekti nepavyko. Tačiau Kauno policija patvirtino, kad antradienį gautas pranešimas apie šį įvykį.
„Spalio 28 d. apie 17.30 val. Kauno r., Ramučių k., gautas pranešimas, jog iš teritorijos išbėgęs šuo galimai užpuolė moterį (gim. 1970 m.) ir jos šunį. Dėl įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas“, – nurodė Kauno policijos atstovai.
Taip pat nurodė, kad dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos teisės aktų pažeidimo gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 346 str. 1 d. (užtraukia baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų) arba to paties kodekso 346 str. 4 d. (užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų).
