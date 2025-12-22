Pilietiškumas kelyje: neabejingas vairuotojas sustabdė neblaivų pažeidėją

Gruodžio 18 d., apie 17 val., Jonavos rajone, Gegučių kaime, automobilis BMW, vairuojamas neblaivaus vyro (gim. 1971 m.), kliudė automobilį BMW, vairuojamą vyro (gim. 1977 m.), ir pasišalino. Pasišalinęs vairuotojas rastas, jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 0,65 prom.
Kaip pranešė policija, gruodžio 19 d., apie 20.20 val., gautas pranešimas, jog Jonavos rajone, Šveicarijos kaime, dideliu greičiu ir prieš eismą važiuoja automobilis „Ford Galaxy“. Pro šalį važiavęs pilietis (gim. 1993 m.), įtardamas, kad vairuotojas gali būti neblaivus, sekė šį automobilį, kol vairuotojas apsisuko ir nusuko į šoninį kelią, kur pilietis ir sulaikė vairuotoją bei apie tai pranešė policijai. Atvykus pareigūnams, rastas neblaivus vyras (gim. 1966 m.), vairavęs automobilį „Ford Galaxy“. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,67 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino daugiau nei 3,9 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti septyni neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,43 iki 2,38 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – gruodžio 18 d., apie 22.05 val., Kauno rajone, Naugardiškės kaime, dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1956 m.). Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,02 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 21 neblaivų vairuotoją ir 12 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės.
Naujausi komentarai