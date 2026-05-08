Per plauką nuo tragedijos: dūmų jutiklis išgelbėjo vienuolikmetės iš Vilijampolės gyvybę

Mažametės pagalbos šauksmas užregistruotas 9.17 val. Ugniagesiai gelbėtojai iš kitoje miesto dalyje įsikūrusios Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandos, nes Vilijampolėje jos nėra, pasiekė nelaimės vietą per keliolika minučių.
Atvykus į įvykio vietą konstatuota, kad gaisro židinys – žiemos sode, prijungtame prie mūrinio vieno aukšto namo su mansarda. Ten degė iš hibridinio automobilio „Mercedes-Benz“ išimtas akumuliatorius. Kodėl jis buvo padėtas čia ir, nuo ko užsidegė, neaišku.
Ugniagesiai gelbėtojai išsinešė degantį akumuliatorių į lauką, įmetė į konteinerį ir užgesino vandeniu. Visa tai truko apie šešias minutes, nors tokių akumuliatorių gesinimas yra sudėtingas.
Viskas baigėsi tik spėta padaryti žala lauko durims, kurios apdegė, ir žiemos sodui, kuris aprūko. Ir, žinoma, vienuolikmetės bei jos artimųjų išgąsčiu. Belieka tik įsivaizduoti, kuo viskas galėjo baigtis, jeigu name, kuriame miegojo ši mažametė, nebūtų buvęs įrengtas dūmų jutiklis arba, išgirdus šį veikiant, ji sutriktų ir nežinotų, kaip toliau elgtis.
