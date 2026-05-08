 Per plauką nuo tragedijos: dūmų jutiklis išgelbėjo vienuolikmetės iš Vilijampolės gyvybę

Per plauką nuo tragedijos: dūmų jutiklis išgelbėjo vienuolikmetės iš Vilijampolės gyvybę

2026-05-08 14:14 diena.lt inf.

Penktadienio ryte Vilijampolėje esančią Koklių gatvelę perskrodė Kauno ugniagesių gelbėtojų sirenos, kuriomis teko skintis kelią tarp kitų transporto priemonių. Juos išsikvietė viena namuose buvusi vienuolikmetė, kuri teigė pabudusi iš miegų kaukiant dūmų jutikliui ir dūmams plūstant į kambarį.

<span>Per plauką nuo tragedijos: dūmų jutiklis išgelbėjo vienuolikmetės iš Vilijampolės gyvybę</span>
Per plauką nuo tragedijos: dūmų jutiklis išgelbėjo vienuolikmetės iš Vilijampolės gyvybę / Redakcijos archyvo nuotr.

Mažametės pagalbos šauksmas užregistruotas 9.17 val. Ugniagesiai gelbėtojai iš kitoje miesto dalyje įsikūrusios Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandos, nes Vilijampolėje jos nėra, pasiekė nelaimės vietą per keliolika minučių.

Atvykus į įvykio vietą konstatuota, kad gaisro židinys – žiemos sode, prijungtame prie mūrinio vieno aukšto namo su mansarda. Ten degė iš hibridinio automobilio „Mercedes-Benz“ išimtas akumuliatorius. Kodėl jis buvo padėtas čia ir, nuo ko užsidegė, neaišku.

Ugniagesiai gelbėtojai išsinešė degantį akumuliatorių į lauką, įmetė į konteinerį ir užgesino vandeniu. Visa tai truko apie šešias minutes, nors tokių akumuliatorių gesinimas yra sudėtingas.

Viskas baigėsi tik spėta padaryti žala lauko durims, kurios apdegė, ir žiemos sodui, kuris aprūko. Ir, žinoma, vienuolikmetės bei jos artimųjų išgąsčiu. Belieka tik įsivaizduoti, kuo viskas galėjo baigtis, jeigu name, kuriame miegojo ši mažametė, nebūtų buvęs įrengtas dūmų jutiklis arba, išgirdus šį veikiant, ji sutriktų ir nežinotų, kaip toliau elgtis.

Šiame straipsnyje:
gaisras
suveikė gaisro signalizacija
išgelbėjo vaiką
gaisras Kaune

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų