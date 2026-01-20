Per plauką nuo tragedijos Fredoje: vienam iš vaikų prireikė medikų pagalbos

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė praneša, kad 2.26 val. sulaukta Gebenių gatvės gyventojo pranešimo, jog namuose jaučiamas saldus kvapas – galimai smalkių. Namas šildomas dujomis.
Skambinusysis teigė, kad jis šiuo metu – ligoninėje, į kurią atvežė galimai smalkėmis apsinuodijusį sūnų. Tačiau namuose liko žmona ir kiti vaikai.
Nurodytu adresu atvykę ugniagesiai gelbėtojai jokio šios šeimos galvos minimo kvapo nejautė. Tačiau informavo apie jo pranešimą Dujų avarinę tarnybą ir pradėjo įvykio vietos žvalgybą.
Ugniagesiai gelbėtojai teigia palikę šį Fredos namą tik po ketvirtos valandos nakties, nes dar budėjo, kol atvykę Dujų avarinės tarnybos atstovai, nustatę silpną name esančio šildymo įrenginio pralaidumą, pašalino konstatuotą gedimą bei užtikrino, kad pavojaus žmonių sveikatai nebėra.
Tylusis žudikas
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vyresnioji specialistė Džiuginta Vaitkevičienė atkreipė dėmesį, kad suintensyvėjus šildymo sezonui, pasitaiko apsinuodijimo smalkėmis atvejų.
Spesialistės teigimu, labai svarbu įsidėmėti: jei patalpose ar automobilyje jums pradėjo skaudėti galvą, ji ėmė svaigti, jaučiate veržimą ar pulsavimą smilkiniuose, ūžia ausyse, padažnėjo kvėpavimas, pykina – gali būti, kad pasireiškė lengvas apsinuodijimas anglies monoksidu.
„Anglies monoksidas – toksiškai veikianti smalkių sudedamoji dalis – tai bespalvės, bekvapės, beskonės, degios dujos, paprastai lengvesnės už orą.
Pagrindinis smalkių susidarymo veiksnys yra deguonies trūkumas kietojo (akmens anglies, medienos ir kt.), skysto ar dujinio kuro degimo metu.
Net ir tvarkingi dujiniai ar kietuoju kuru kūrenami katilai bei krosnys, susidarius tam tikroms sąlygoms, gali į aplinką skleisti anglies monoksidą.
Pavojinga būti garaže, kuriame yra automobilis su užvestu varikliu“, – patarimais dalijosi Dž. Vaitkevičienė.
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai informuoja, kad siekiant išvengti apsinuodijimo anglies monoksidu, būtina:
-
Patalpose šalia kurą kūrenančių įrenginių įrengti anglies monoksido detektorių.
-
Reguliariai atlikti šildymo sistemų patikras.
-
Užtikrinti patalpų vėdinimą (pvz., įrengti vėdinimo sistemą).
