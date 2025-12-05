Po dviejų merginų žmogžudysčių Kaune – šalies žvaigždžių šokas ir raginimai

Dainininkė Erica Jennings socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo įrašu su ieškomo įtariamojo nuotrauka.
„Nužudytos jau dvi merginos: V. Krėvės ir Pramonės pr. Siautėja maniakas, psichiškai nesveikas. Vaikšto su peiliu – intensyviai ieškomas Benas Mikutavičius (gim. 1996 m.), kuris, kaip įtariama, įvykdė sunkų nusikaltimą – nužudė merginą, perpjovė jai gerklę. Po kurio laiko pranešta apie antrą žmogžudystę. Vyksta kratos jo kai kurių pažįstamų namuose. Būkite atsargūs“, – rašė Erica Jennings.
„Instagram“ ji taip pat pasidalijo žinute su raginimu.
„Ieškome Beno Mikutavičiaus (gim. 1996 m.), kuris, kaip įtariama, šiandien Kaune, V. Krėvės pr., nužudė jauną moterį. Asmenis, žinančius vyro buvimo vietą, jį mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, nedelsiant informuokite skubios pagalbos telefonu 112. Prašome – nebandykite sulaikyti jo patys, jis gali būti pavojingas“, – skelbia tekstas ant nuotraukos.
Į įvykį sureagavo ir grupės „8 kambarys“ narys Deividas Alejūnas.
„Surandam šitą išgamą“, – nedaugžodžiavo jis, pridurdamas, kad patiems imtis veiksmų pavojinga ir reikėtų kreiptis į pareigūnus.
LNK.lt primena, kad Kaune per trumpą laiko tarpą buvo įvykdytos dvi žmogžudystės. Įtariama, kad abiejų kaltininkas – tas pats asmuo.
Įtariamasis Benas Mikutavičius, gim. 1996 m., yra kilęs iš Tauragės, kaip ir pirmoji auka. Kita mergina yra iš Alytaus apskrities. B. Mikutavičius kurį laiką gyveno Kaune.
Ieškomas vyras yra pripažintas įtariamuoju, jis toliau aktyviai ieškomas. Policija dar kartą primena, kad jis yra pavojingas, jis yra uždaras.
„Galiu užtikrinti, kad policija deda visas pastangas, kad įtariamasis būtų kuo greičiau sulaikytas ir patrauktas atsakomybėn už tai, ką darė. Policijos ir prokuratūros pareigūnai dirbo visą naktį. Vertiname gyventojų informaciją, kurią gavome. Asmuo yra pakankamai uždaras, jo pajamos nedidelės, todėl jis gali judėti pėsčiomis, visuomeniniu transportu, prašome apsidairyti ir kilus įtarimams pranešti“, – per spaudos konferenciją Kaune penktadienį sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Akelaitis.
Naujausi komentarai