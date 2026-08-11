Po gaisrinių automobilių aliarmo – atsiprašymas feisbuke

Bendrojo pagalbos centro telefonu paskambinusi susijaudinusi moteris teigė, kad restorane, esančiame Raudondvario plento pabaigoje, užsidegė gruzdintuvė.
Pirmoji iš minėtų įvykio vieton pasiųstų autocisternų, skindamasi kelią įsijungus aliarmo sirenas, pasiekė gaisravietę per penkias minutes. O dar už poros minučių beįsiplieskiantis gaisras buvo likviduotas. Tai padaryta dviem šešių kilogramų milteliniais gesintuvais. Tik, neaišku, ar atsivežtais pačių ugniagesių, ar buvusių užsidegusiame restorane su, panašu, kad ne juokais išsigandusiomis jo darbuotojomis.
Yra pagrindo įtarti, kad klientų, kurie joms galėjo ateiti pagalbą, taip pat dar nebuvo, nes pietų metas šiame restorane prasideda nuo 11 valandos.
Deja, netrukus po ugniagesių gelbėtojų išvykimo, o jie savo darbus baigė 10.22 val., nes, išpylę saugiai aliejų, dar vėdino patalpas, restorano feisbuko paskyroje atsirado užrašas: „Šiandien nedirbame dėl techninių kliūčių. Atsiprašome už laikinus nepatogumus“.
Kiek truks ši priverstinė restorano darbo pertrauka, – neaišku. Teigiama, kad nuo kilusio gaisro aprūko sienos ir lubos.
Dar neaiški ir gaisro priežastis, nors versijų, kas įvyko, tėra dvi ir abi tradicinės – arba neatsargus elgesys, arba gedimas elektros įrangoje.
Beje, anot ugniagesių gelbėtojų atstovės, nors restorane įrengtas dūmų detektorius, kilus gaisrui, jis, kažkodėl, nesuveikė.
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