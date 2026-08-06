 Po gaisro Kulautuvoje – pagalbos prašymas

Po gaisro Kulautuvoje – pagalbos prašymas

2026-08-06 16:39 diena.lt inf.

Šią savaitę supleškėjo vienišos mamos namai. Moteris gyveno su paaugliu sūnumi ir mama. Močiutę šiuo metu priglaudę kiti giminaičiai, o jaunesniesiems stogą pasiūlė draugė.

„Šiuo metu pas mane prisiglaudę su sūnumi, bet lyg jau judame su laikino būsto suradimu“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo moters draugė, kuri ir paviešino pagalbos prašymą.

„Namo būklė labai bloga, draudimas tik dalinis, todėl išlaidų tikrai bus nemažai. Skubiai ieškomas gyvenamas plotas nuomai Kulautuvoje ar aplinkui, taip pat prašome, kas galite, prisidėti finansiškai. Ačiū už bendrystę, empatiją ir pagalbą gyvenantiems šalia“,– dėkojo kulautuviškė.

Nukentėjusios šeimos rekvizitus rasite čia: https://www.facebook.com/groups/kulautuvapusyne/posts/2958258251011224/.

Šiame straipsnyje:
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