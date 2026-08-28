 Po nusikaltimo Kaune: nepilnamečiai įžūlėja?

Po nusikaltimo Kaune: nepilnamečiai įžūlėja?

2026-08-28 10:16 diena.lt inf.

Į Kauno pareigūnų akiratį pateko nepilnametis.

<span>Po nusikaltimo Kaune: nepilnamečiai įžūlėja?</span>
Po nusikaltimo Kaune: nepilnamečiai įžūlėja? / Asociatyvi P. Peleckio/BNS nuotr.

Kauno policijos duomenimis, rugpjūčio 27 d. apie 22.30 val. Kaune, S. Daukanto g., viešoje vietoje, nepilnametis (gim. 2011 m.) ir dar vienas nenustatytas asmuo spyrė vyrui (gim. 1986 m.) ir pagrobė piniginę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Šiame straipsnyje:
nepilnametis
vagystė
plėšimas
Kauno policija

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