Po seksualinio 14-metės išnaudojimo vienam kauniečiui uždrausta bendrauti su nepilnamečiais

Seklių darbą atliko artimieji
Kaip jau rašyta, šį nusikaltimą teisėsaugininkams padėjo atskleisti patys 14-metės įtariamieji, pernykštės birželio 10-osios vidurdienį pranešę policijai, kad ji išvakarėse – apie 21 val. esą išėjo iš namų susitikti su drauge ir dingo. Jos telefonas išjungtas, bet ji buvo užfiksuota dingimo vakarą važinėjanti automobiliu BMW. Vėliau informacija papildyta, kad 14-metė galimai yra laikoma viename Ukmergės gatvės daugiabutyje.
Po šio papildymo tą pačią popietę prieš minėto Eigulių devynaukščio atvyko ne tik keli policijos automobiliai, stovėję čia ne vieną valandą, bet ir greitosios medikai.
Pasak liudytojų, pareigūnai spėjo užkirsti kelią išvažiuoti iš šio daugiabučio kiemo ir vienam asmeniui. Kitą dieną įtarimas dėl 14-metės, rastos viename šio devynaukščio bute, išžaginimo buvo pareikštas minėto BMW savininkui – 21-erių metų Dovydui Nikitai Sukmanovui, turinčiam Lietuvos Respublikos pilietybę, nepaisant to, kad vienas iš jo vardų – nelietuviškas, kaip ir pavardė, panaši į išeivių iš Azijos.
Portalo kauno.diena.lt kalbinti teisėsaugininkai po šio įvykio teigė, kad, pirminiais jų duomenimis, minėto daugiabučio penktojo aukšto bute, kuriame galimai išžaginta nepilnametė, įtariamasis negyvena. O šio devynaukščio gyventojai tada portalui pasakojo, kad nurodytame bute niekada negirdėję jokio triukšmo ar orgijų – nei šiomis dienomis, nei ankščiau. Anot kai kurių pašnekovų, šiame gerai suremontuotame trijų kambarių bute gyvena vienas vyras iki 40-ies metų. Ir jis – ne tik labai ramus, bet ir retai kur nors išeina iš namų.
Teko priimti skubų sprendimą
Prokurorė, pradėjusi vadovauti ikiteisminiam tyrimui dėl 14-metės išžaginimo, kreipėsi į Kauno apylinkės teismą su prašymu suimti įtariamąjį jau kitą dieną po šio įvykio. Tačiau jį prašyta suimti ne ilgiausiai leistinam trijų mėnesių terminui, bet dviem mėnesiams.
Ar tai buvo susiję su įtariamojo pozicija dėl pareikšto įtarimo, ar su kažkokiomis šio įvykio aplinkybėmis, kurias jau buvo spėta išsiaiškinti, tylos siena nuo žiniasklaidos atsitvėrę teisėsaugininkai neatskleidė, apeliuodami į nusikaltimo pobūdį ir nukentėjusiosios amžių. Tačiau ignoruodami prevencinį momentą, neatmetant, kad panašias klaidas gali pakartoti ir kitos potencialios į tokius nusikaltimus linkusių asmenų aukos.
Prašydama tada suimti įtariamąjį, prokurorė, portalo kauno.diena.lt žiniomis, nurodė visus tris tam būtinus pagrindus: ir, kad jis gali pasislėpti nuo ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, ir trukdyti šiam tyrimui, ir daryti naujus nusikaltimus.
Teismas tada turėjo priimti skubų sprendimą, nes tiksėjo paskutinės valandos, kai įtariamąjį 14-metės išžaginimu buvo galima laikyti už grotų be Temidės tarnų leidimo.
Šiame teismo posėdyje minėtu nusikaltimu įtariamas D. N. Sukmanovas dalyvavo nuotoliniu būdu iš Kauno policijos areštinės. Ir sprendžiant iš to, kaip atrodė teismo salės ekrane, buvo sutrikęs.
Už nepilnametės išžaginimą Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą nuo ketverių iki dešimties metų. Ir, panašu, kad apie tai informuotas, įtariamasis nejučia pradėjo areštinės narve melstis. Tačiau tai jam nepadėjo – prokurorės prašymas buvo tenkintas pilnai ir visais trim nurodytais pagrindais.
Iškalbingos slėpynės
Jau po sprendimo kreiptis į teismą dėl įtariamojo suėmimo portalas kauno.diena.lt bandė pasiteirauti tuometinės Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus atstovės, teikiančios informaciją apie Kauno apygardos prokuratūros veiklą, ar 14-metė nebuvo įviliota į BMW ir minėtą butą apgaule, kaip ne per seniausiai buvo nutikę kitai seksualinę prievartą patyrusiai kaunietei, atvykusiai į susitikimą su socialiniuose tinkluose mergina apsimetusiu vaikinu, o gal atsidūrė šiuose spąstuose prievarta – panaudojus jėgą ar kokias nors svaiginančias medžiagas. Tačiau tada sulaukta trafaretinio atsakymo, kad tyrimas yra pradinėje stadijoje – nustatinėjamos visos aplinkybės, todėl detalesnės informacijos, atsižvelgiant ir į bylos pobūdį, pateikti negalime.
Toks pats buvo atsakymas ir į klausimą, ar neturi įtariamasis kokių nors kriminalinių uodegų – teistumų ar pradėtų ikiteisminių tyrimų, nes portalo kauno.diena.lt kalbinti D. N. Sukmanovo kaimynai buvo linkę apibūdinti jį, kaip ir jo brolį, kaip Palemono „bachūrus“.
Dangstantis nukentėjusiosios amžiumi bei galimai prieš ją padarytu nusikaltimu, bandyta nuslėpti net tai, kad už poros mėnesių nuspręsta paleisti D. N. Sukmanovą ir iš suėmimo. Tokį sprendimą priėmė kolegę pakeitęs kitas Kauno apygardos prokuroras, paprašęs teismo sušvelninti kardomąją priemonę, skirtą įtariamajam 14-metės išžaginimu, pakeičiant ją į intensyvią priežiūrą trims mėnesiams, uždedant apykoję ir uždraudžiant nuo 24 iki 6 val. išeiti iš namų, nes jis turi gyvenamąją vietą, yra neteistas ir pirminiai procesiniai ikiteisminio tyrimo veiksmai – jau atlikti.
Nagrinėjan minėtą prokuroro pareiškimą D. N. Sukmanovas jau dalyvavo teismo posėdyje nuotoliniu būdu iš kalėjimo. Ir šį prašymą Kauno apylinkės teismas tenkino, po ko jam sušvelninta kardomoji priemonė buvo tęsiama dešimt mėnesių, t.y. iki šiol.
(Ne)laukta atomazga
Ne per seniausiai portalui kauno.diena.lt vėl kreipųsis į prokuratūros atstovę – gal jau šis ikiteisminis tyrimas baigtas, pavyko sužinoti, kad taip – dar gegužės viduryje. Ir Kauno apylinkės teismas, į kurį prokuroras tada kreipėsi su pareiškimu baigti šį procesą teismo baudžiamuoju įsakymu, gegužės pabaigoje jau paskelbė savo verdiktą. Tačiau D. N. Sukmanovas jau nuteistas ne dėl išžaginimo, bet dėl lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamybę.
Pasiteiravus prokuratūros atstovės, ką reiškia ši iškalbinga rokiruotė, vėl pakartota, kad daugiau informacijos suteikti negalima, nes byla susijusi su nepilnamečiu asmeniu. Tepasakyta, kad savo kaltę pripažinęs D. N. Sukmanovas darant jam inkriminuotą nusikaltimą buvo blaivus ir nebuvo apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų.
Tokioje situacijoje beliko atsiversti Baudžiamąjį kodeksą – ką teigia jo straipsnis bei šio dalis, kuriuo baigtas D. N. Sukmanovo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. O jis teigia, kad pilnametis asmuo, lytiškai santykiavęs ar kitaip tenkinęs lytinę aistrą su jaunesniu negu šešiolikos metų asmeniu, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių, baudžiamas laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Tačiau, prokurorui kreipiantis į teismą su minėtu pareiškimu, D. N. Sukmanovui, portalo kauno.diena.lt žiniomis, buvo siūloma skirti laisvės apribojimą vieneriems metams bei keturiems mėnesiams su intensyvia priežiūra (elektroniniu stebėjimu), įpareigojant jį dalyvauti elgesio pataisos programoje, neatlygintinai išdirbti 50 valandų socialinę pagalbą teikiančiose įstaigose ir organizacijose bei sumokėti 1 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. O taip pat visam bausmės vykdymo laikotarpiui uždraudžiant ne tik bendrauti su nukentėjusiąja, bet ir su kitais nepilnamečiais – neieškoti jokių kontaktų, nekalbinti, nevežioti automobiliu.
Prieš kreipiantis į teismą su tokiu pareiškinu, D. N. Sukmanovas ne tik turėjo pripažinti savo kaltę, bet ir sutikti su jam siūloma bausme bei atlyginti padarytą žalą nukentėjusiajai ir Valstybinei ligonių kasai už šios gydymą. O pastarasis įkainotas daugiau kaip 600 eurų.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, Kauno apylinkės teismo teisėja Vita Padriezaitė šį prokuroro prašymą tenkino, papildydama jį, kad dalyvauti skirtoje elgesio pataisos programoje, neatlygintinai išdirbti 50 valandų nurodytose įstaigose bei sumokėti nurodytą įmoką į nurodytą fondą D. N. Sukmanovas privalo per pusę metų nuo šio teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo, kurį jis dar turi teisę apskųsti.
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