Po skambučio iš Ispanijos – Kauno tarnybų sujudimas

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba sekmadienė pranešė apie neeilinį įvykį. Anot jos, sausio 18 d. apie 4 val paryčiais buvau gautas pranešimas iš Ispanijos bendrojo pagalbos centro, kad į jiems paskambino lietuvis (skambutis buvo sujungtas su Lietuvos BPC) ir pranešė, kad jo draugas galimai pateko į eismo įvykį, nurodė koordinates.
Nuvykus nurodytu adresu į Kauno rajone, Zapyškio sen., Vilemų k. esančią Gelžkeliuko g., rastas nuo kelio nuvažiavęs ir sudaužytas automobilis BMW. Automobilyje žmonių nerasta.
Ugniagesiai apšvietė įvykio vietą. Atliekant žvalgybą aplink įvykio vietą buvo rastas vairuotojas. Jis perduotas medikams, išvežtas į gydymo įstaigą.
Įvykio aplinkybės nustatomos.
