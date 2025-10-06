Policija ieško šios ryškia skrybėle pasipuošusios senolės

Anot Kauno policijos, rugpjūčio 13 d. apie 19.15 val. Kaune, Taikos pr., pavogti moteriai iškritę pinigai. Padaryta turtinė žala siekia 370 eurų. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo moterį, galinčią turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šią moterį, žinančius jos buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64950 arba el. paštu [email protected]
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
