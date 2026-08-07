Policija tęsia prieš savaitę dingusios Vidos paiešką: skelbia naujas detales

Anot policijos, moteris liepos 31-ąją apie 12 val. išėjo iš pažįstamos namų, esančių Kaišiadoryse, Žaslių gatvėje, ir iki šiol negrįžo.
Tą pačią dieną apie 12.10 val. ji traukiniu išvyko iš Kaišiadorių link Kauno.
Dingusi moteris yra apie 168 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesių plaukų. Išeidama ji vilkėjo melsvos spalvos kostiumėlį be rankovių su ilgomis kelnėmis, tamsiai mėlynus marškinius, avėjo sportiniais bateliais, dėvėjo baltos spalvos skrybėlę, su savimi turėjo juodos spalvos odinę rankinę.
Pažymima, kad moteris sunkiai orientuojasi aplinkoje.
Asmenis, žinančius moters buvimo vietą, ją mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, policija prašo kreiptis į Kauno apskr. VPK policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 63 613, el. paštu [email protected] arba skubiosios pagalbos telefonu 112.
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