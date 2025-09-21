Policijos sulaikoma moteris nagais apdraskė pareigūno veidą

Kaip sekmadienį pranešė Policijos departamentas, 1976 metais gimusiam pareigūnui suteikta medicininė pagalba, jis gydomas ambulatoriškai.
1987 metais gimusi įtariamoji uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Jonavoje, Kauno gatvėje, policijai šeštadienį iš buto išprašant nepageidaujamą moterį, pastaroji pradėjo aktyviais veiksmais priešintis ir nagais apdraskė pareigūno veidą.
