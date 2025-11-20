Pražūtingas gaisras Aukštuosiuose Šančiuose: situacijos įkaitams pasisekė tragedijos išvengti

Apie šį tragiškai pasibaigusį gaisrą praneša ir Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, ir policijos suvestinės. Kaip jau pranešta, policija informuoja, kad 2.50 val. užgesinus gaisrą Kaune – Servitutų gatvės bute, rastas moters, gimusios 1940 m., kūnas. Įtariama, kad ji mirė apsinuodijus smalkėmis – pradėtas ikitesiminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėje informacijos apie šią nelaimę daugiau. Pranešama, kad 2. 27 val. Bendrasis pagalbos centras sulaukė moters skambučio, kad jaučiasi iš pirmojo aukšto sklindantys dūmai. Kas dega, ji nežino, tačiau jų dviejų aukštų namas, kuriame įrengti trys butai, ne tik medinis, bet ir senas. Skambinusiajai patarta skubiai eiti laukan.
Ugniagesiams gelbėtojams labai operatyviai atskubėjus nurodytu Servitutų gatvės adresu, iš dviejų aukštų medinuko pirmojo aukšto veržėsi dūmai. Sužinojus, kad gaisravietėje gali būti žmonių, ten gyvenusi senolė buvo išnešta laukan jau po minutės. Deja, jau be sąmonės. Ir dar bandyta gaivinti, kol atvyko greitosios pagalbos medikai. Perdavus šiems nelaimėlę, po septynių minučių konstatuota jos mirtis.
Nors portalo kauno.diena.lt fotografui šiandien lankantis tragedijos vietoje, išoriškai jos požymių buvo nedaug, Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė praneša, jog aprūko degusio 12 kvadr. metrų kambario sienos, apdegė baldai ir kiti namų apyvokos daiktai. 5 kvadr. metrus sienos ir lubų teko išardyti. Be to, patalpos sulietos vandeniu ir nuo karščio įskilo dviejų langų stiklai.
Anot Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės Džiugintos Vaitkevičienės, jos kolegos – gaisrų tyrėjai tragedijos priežastimi įvardijo neatsargų elgesį su ugnimi. Žuvusios senolės, kuri gyveno viena ir sirgo demencija, bute ir anksčiau būta pavojingų incidentų – pamirštas puodas su šildomu maistu ar įjungta viryklė. Tačiau, kas sukėlė gaisrą šįkart – deganti žvakė ar vėl puodas, – neaišku. Senolė rasta jau be sąmonės prie virtuvės durų. Nors ji šildėsi kietuoju kuru, patalpoje, kurioje kilo gaisras, krosnies nebuvo.
Pasak Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovės, ši tragedija – dar vienas įrodymas, kad autonominiai dūmų signalizatoriai, dar vadinami dūmų detektoriais, kurių dieną minėjome antradienį, gali išgelbėti gyvybę.
