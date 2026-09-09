 Prie Draugystės parko – skaudi eismo nelaimė

Prie Draugystės parko – skaudi eismo nelaimė

2026-09-09 09:46 diena.lt inf.

Trečiadienio rytą sujaukė eismo įvykis V. Krėvės pr., prie Draugystės parko. 

Atvykęs greitosios medicinos pagalbos ekipažas, prie pėsčiųjų perėjos stovi pareigūnai bei dar vienas automobilis. 

Kauno policijos duomenimis, rugsėjo 9 d. apie 8.30 val. šioje vietoje automobilis  „Volkswagen“, kurį vairavo 55 metų vyras, kliudė septyniolikmetę. Anot policijos atstovų, nepilnametė apžiūrai pristatyta į gydymo įstaigą. 

Būkite atidūs vairuodami, o taip pat ir eidami per pėsčiųjų perėją.

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