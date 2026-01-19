 Prie Kauno klinikų tilto užsiliepsnojo automobilis

Eismo sąlygos – itin sudėtingos
2026-01-19 08:39 diena.lt inf.

Pirmadienio rytas vienam vairuotojui prasidėjo siaubingai. Utenos ir Nuokalnės gatvių susikirtime prieš tiltą užsiliepsnojo jo vairuojamas automobilis.

Pranešimą apie nelaimę Kauno ugniagesiai gavo 7.39 val.

Buvo iškviesti ir pareigūnai, nes reikėjo nuo kelio patraukti apdegusią transporto priemonę.

Kaip teigė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyresnioji specialistė Džiuginta Vaitkevičienė, dėl gesinant išpiltų didelių kiekių vandens ir šalčio toje vietoje susidarė itin sudėtingos eismo sąlygos. Kreiptasi į kelininkus papildomos pagalbos.

Gyventojai raginami rinktis kitus maršrutus, nes čia susidarę didelės eismo spūstys.

