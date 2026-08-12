Prokurorės sūnus kaltinamas nuskriaudęs advokato sūnų: neeilinė dvikova persikėlė į teismą

Iškalbingos slėpynės
Kaip jau rašyta, L. Poška kaltinamas vieną pernykščio rugsėjo vakarą, būdamas neblaivus (1,44 promilės), vieno pakaunės daugiabučio kieme grasinęs iš kišenės išsitrauktu revolveriu nepilnamečiams, o vėliau vienam iš jų, gimusiam 2009 m., įrėmęs šį ginklą į šlaunį, t.y. viešosios tvarkos pažeidimu bei neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.
Tiesa, Policijos departamento suvestinė apie išskirtiniausius pernykštės rugsėjo 20-osios kriminalus šalyje informavo apie šį incidentą be pačių skandalingiausių jo detalių: „Apie 21.20 val., Kauno rajone, Raudondvario kaime, automobilių stovėjimo aikštelėje konflikto dėl nepilnamečių keliamo triukšmo važinėjant motoroleriais metu vyras, gimęs 1985 m., priėjęs prie vieno iš nepilnamečių, gimusio 2009 m., išsitraukė daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą ir pagrasino, kad iššaus. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Rastas ir paimtas ginklo muliažas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.“
Portalui kauno.diena.lt papildomai išsiaiškinus, kad įtariamojo namuose, kur jį sulaikė policija, buvo rasta molinė gertuvė, panaši į šaunamąjį ginklą, t.y. minėtas ginklo muliažas, jos savininko uždarymas į areštinę atrodė, kaip perteklinis policijos pareigūnų jėgos naudojimas. Nors ilgai jis ten neužsibuvo – buvo paleistas, skiriant rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos bei dokumentų paėmimą. Tačiau tai kažkodėl bandyta slėpti, teigiant, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas susijęs su nepilnamečiais, todėl informacija apie jį neskelbtina. Tokią informaciją, gautą iš Alytaus apylinkės prokuratūros, kuriai buvo patikėtas vadovavimas šiam ikiteisminiam tyrimui, kaip teigta, siekiant objektyvumo, tada portalui kauno.diena.lt perdavė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus atstovė, teikianti informaciją apie Kauno apygardos prokuratūros, kuriai priklauso ir Alytaus prokuratūra, veiklą.
Dabar jau žinant, kas minėto 2009 m. gimusio paauglio tėvas, minėti policijos veiksmai tampa labiau suprantami. Beje, jau kitą dieną šis ikiteisminis tyrimas iš Kauno policijos taip pat buvo paimtas ir perduotas Alytaus policijai.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, minėto paauglio tėvas – advokatas, besiverčiantis šia praktika 19 metų ir turintis kontorą Kauno centre.
Tačiau ne per seniausiai portalas kauno.diena.lt sužinojo ir, kas buvo L. Poškos advokatas ikiteisminio tyrimo metu. Tada jam atstovavo buvęs mamos kolega – Stasys Kasiulis, dirbęs prokuratūroje 18 metų ir buvęs ne tik Kėdainių bei Alytaus prokurorų vadovu, bet ir prokurorų profesinės sąjungos pirmininku. Tačiau, portalo kauno.diena.lt žiniomis, perdavus bylą teismui, L. Poška sutarties su S. Kasiuliu nepratesė.
Per dešimt mėnesių – trys nusikaltimai?
Perduodant gegužę L. Poškos bylą teismui, jau buvo patikslinta, kad „surinkti papildomi duomenys leidžia pagrįstai manyti, jog nepilnamečiams grasinta revolveriu“. O vieno iš jų, portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėto paauglio, kuriam ginklas buvo įremtas į šlaunį, atstovas ir bendrapavardis, pareiškė L. Poškai 2 tūkst. eurų ieškinį dėl patirtos neturtinės žalos, dar vadinamos moraliniu atlygiu. Nors nukentėjusiaisiais per minėtą konfliktą su L. Poška yra pripažinti keturi nepilnamečiai.
Be to, teismui perduotoje byloje L. Poška kaltinamas ne tik jau minėtais viešosios tvarkos pažeidimu bei neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu, bet ir dar vienu nusikaltimu, padarytu pernai gruodį.
Remiantis kaltinamuoju aktu, vieną pernykščio gruodžio naktį, apie 2 val., taip pat būdamas neblaivus, jis savo gyvenamoje vietoje smurtavo prieš sugyventinę. Šiai konflikto metu suduota ne mažiau kaip dešimt smūgių kumščiais į galvą, pilvą bei krūtinę. Valstybinė ligonių kasa už nukentėjusiosios gydymą yra pareiškusi 1200 eurų ieškinį.
Neišvengė naujų susidūrimų su policija L. Poška ir jau perdavus minėtą jo bylą teismui. Ir apie tai vėl buvo pranešta Policijos departamento suvestinėje. Šį kartą – apie išskirtiniausius šiųmetės liepos 20-osios kriminalus šalyje.
Jose teigta, kad tądien, apie 19.40 val., Kaune, Kapsų gatvėje, pastebėtas stovintis „VW Golf“, kuriame sėdėjo du 1992 m. gimę vyrai ir vienas, gimęs 1985 m. O griovyje šalia šio automobilio rasti ir paimti pistoletas „TT“ bei dėtuvė su 6 šoviniais. Visas „VW Golf“ ekipažas uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Siejamas ir su gaujomis?
Iš itin ir po minėto įvykio Kauno Žaliakalnyje nekalbių Kauno teisėsaugininkų portalui kauno.diena.lt pavyko papildomai išpešti tik tiek, kad policijos patruliai atkreipė dėmesį į minėtą „VW Golf“, vadovaudamiesi vadinamuoju šeštuoju jausmu. Ir sulaikytieji buvo blaivūs bei yra žinomi policijai.
O kitą dieną nusprendus pasidomėti, ar pavyko išsiaiškinti, kieno minėtas ginklas, t.y. ar kreiptasi į teismą dėl kurio nors iš sulaikytųjų suėmimo, paaiškėjo, kad ir šį ikiteisminį tyrimą kuruoja ne Kauno prokurorai, nors jį atlieka Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Organizuoto nusikaltamumo tyrimo valdyba.
Tada portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad šiam ikiteisminiam tyrimui „siekiant užtikrinti tolygų darbo krūvį ir objektyvų bei nešališką tyrimą“ vadovauja Utenos apylinkės prokuratūra. Ir įtarimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu bei šaudmenimis pareikštas visiems trims automobilio „VW Golf“ ekipažo nariams, dėl ko galima daryti išvadą, kad išsiaiškinti, kieno ginklas bei dėtuvė su šoviniais, rasti griovyje, nepavyko. Tačiau nei dėl vieno iš įtariamųjų suėmimo į teismą nesikreipta – visiems paskirta švelniausia kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos. Nors per kratą vieno iš jų namuose, portalo kauno.diena.lt žiniomis, – ne L. Poškos, buvo rastas ir nešaunamiesiems ginklams priskiriamas įrankis, kurio galima paskirtis – žaloti žmones, bei galimai augalinės kilmės narkotikai. Be to, abu L. Poškos, kurio biografija – dar be teistumų, buvę bendrakeleiviai – jau teisti už vagystes, nesunkų sveikatos sutrikdymą ir disponavimą narkotikais.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, L. Poška tebėra minėto prieš kelias savaites pradėto ikiteisminio tyrimo įtariamasis ir jam skirta kardomoji priemonė nėra pakeista.
Viešumo vengia ir advokatas
Rugpjūčio 12-ąją planuota Kauno apylinkės teismui perduotą L. Poškos bylą atversti, nes ją gavęs šio teismo teisėjas Raimundas Mikšta, kaip iš pradžių tikėtasi, nuo jos nagrinėjimo nenusišalino.
Tačiau, panašu, kad ne todėl, jog į tokias persipinusių darbo santykių situacijas pastaruoju metu teismuose žiūrima liberaliau. Paaiškėjus, kas pagrindinio nukentėjusiojo tėvas, – kokia prasmė teisėjui priimti minėtą sprendimą, kurio iš jo tikėtasi, kai ir kaltinamasis, ir nukentėjusysis yra teisininkų, dalyvaujančių Kauno apylinkės teisme nagrinėjamose bylose, atžalos?
Iškalbingesnis – teismą pasiekęs pagrindinio nukentėjusiojo atstovo prašymas nagrinėti bylą jam bei sūnui nedalyvaujant, tačiau pilnai palaikant kaltinamajam pareikštą ieškinį.
Pirmasis šios bylos posėdis truko vos kelias minutes, o įdomiausia dalis prasidėjo po jo.
Šiandienos posėdį sužlugdė pats L. Poška, kuriam pavyko įteikti šaukimą į jį tik išsiuntus kvietimą registruotu paštu, nes tai darius elektroniniu būdu, teisiamasis, panašu, kad buvo linkęs žaisti slėpynes. O jam nepasirodžius posėdyje laiku, buvo nuspręsta skelbti šiame teismo procese kelių savaičių pertrauką, nes nei prokurorė, nei vieno iš nukentėjusiųjų tėvas, vienintelis atvykęs į šiandienos posėdį, nežinojo, kodėl nėra L. Poškos. Minėtas nukentėjusiojo tėvas teigė su juo nebendraujantis, nors gyvena tame pačiame Raudondvaryje.
Galiausiai teisėjui pareiškus, kad, jeigu kaltinamasis nepateiks dokumento, pateisinančio jo neatvykimą, į kitą posėdį jis bus atvesdintas su policijos pagalba, pradėta skirstytis.
Tačiau tada horizonte pasirodė įtartina pora, nuo kurios mažų mažiausiai dvelkė pagiriomis. Prasibrovusi pro žiniasklaidos atstovus, ji skubėjo į teismo salę, kurioje ką tik baigėsi posėdis.
Tai, kad šios poros moteriškoji pusė turi šioje byloje nukentėjusiosios statusą, nes pernai gruodį buvo L. Poškos sumušta, portalui kauno.diena.lt patvirtino ji pati, pasiteiravus jos, ar jie vėl kartu.
Tiesa, L. Poška draudė jai bendrauti su žiniasklaida. Bambėjo jis kažką po nosimi ir fotografuojamas. Ir netrukus pradėjo dengti veidą.
Nors kaltinamasis atvyko pavėlavęs, teismo posėdis atnaujintas nebuvo, nes jo dalyviai jau buvo išsiskirstę.
Kitas bandymas atversti šią bylą planuojamas rugpjūčio pabaigoje.
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