Rugsėjo 1-ąją mįslingai dingo Jonas: artimieji pateikė svarbių detalių

Su portalo kauno.diena.lt žurnaliste bendravusi dingusiojo sesuo Greta sakė su broliu paskutinį kartą telefonu kalbėjusi rugpjūčio 31-ąją. O kitą dieną – rugsėjo 1-ąją – vyras dingo be žinios.
Viskas, kas iki šiol žinoma artimiesiems, yra tai, kad vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo Joną rugsėjo 1-ąją 8 val. važiuojantį automobiliu nuo Vaišvydavos link Kauno. Tačiau tolimesnė dingusiojo judėjimo kryptis – neaiški, nes nei vaizdo stebėjimo kameros Panemunėje, nei Kauno HE, nei Rokų plente, pravažiuojančio jo nefiksavo.
„Brolis turi sveikatos problemų. Neseniai gulėjo ligoninėje. Namuose jis paliko telefoną, piniginę su dokumentais, banko kortelėmis bei grynaisiais pinigais. Tačiau pamatėme, kad miegmaišio maišas – tuščias. Atrodytų, kad Jonas išsitraukė miegmaišį ir numetė maišą. Galbūt ruošėsi kažkur miegoti. Įtariame, kad brolis gali slėptis miškuose“, – pasakojo J. Štrimaičio sesuo.
Moteris užsiminė, kad rugsėjo 4-ąją artimieji ir dingusiojo draugai šukavo Vaišvydavos, Šlienavos, Girionių apylinkes, miškus ir keliukus. „Mačiau bent keturis policijos pareigūnų ekipažus. Savarankiškai virš marių kėlėme dronus, bet nieko reikšmingo jie neužfiksavo. Paiešką planuojame tęsti ir rytoj, šeštadienį“, – detalizavo Greta.
Sesuo atvira – brolio paieškoms reikėtų savanorių pagalbos – labiausiai Vaišvydavoje arba netoli jos, kur – didelio ploto miškai. Rugsėjo 5-ąją planuojama startuoti apie 10 val. Specialiai tam feisbuke Greta sukūrė brolio paieškoms skirtą grupę. Čia dalysis svarbiausia su paieškomis susijusia informacija. Mačiusius J. Štrimaitį ar turinčius bet kokios informacijos apie jį, sesuo prašo susisiekti tel. nr.: +37062896363 arba skambinti 112.
„Mes spėjame, kad Jonas – pasislėpęs automobilyje, galbūt ten miega“, – svarstė Greta.
Apie Jono dingimą policijos pareigūnams šeima pranešė rugsėjo 3-iosios rytą, nes tikėjosi, kad jis atsiras. Nors šitaip ilgai aleksotiškis dingęs pirmą kartą, anksčiau būdavo atvejų, kad jis neatsiliepdavo į skambučius ar juos atmesdavo, bet vėliau visada perskambindavo. Telefonas visada būdavo šalia jo. O šį kartą artimieji be specialiųjų tarnybų pagalbos negalėjo patekti į J. Štrimaičio butą – durų spyna buvo pakeista.
Dingusiojo J. Štrimaičio požymiai:
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