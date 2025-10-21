Šančiuose – jauno vyro gaudynės

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį apie 15.15 val. Kranto 5-ojoje gatvėje, sulaikant įtartiną asmenį, pastarasis bandė nuo policijos pareigūnų pabėgti.
Pareigūnams pasivijus, vyras aktyviais veiksmais vengė sulaikymo ir pasipriešino Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnui (gim. 1999 m.).
Pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, išleistas gydytis ambulatoriškai.
Sulaikymo metu įtariamojo (gim. 2006 m.) burnoje rastas ir paimtas maišelis su augalinės kilmės medžiaga. Įtariama, jog tai – narkotinės medžiagos.
Įtariamasis uždarytas į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai ir nedidelio kiekio narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimo, neturint tikslo jų parduoti ar kitaip platinti. Už pasipriešinimą policijai baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Už mažo kiekio kvaišalų laikymą baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
