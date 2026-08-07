Scenarijus kartojasi: Laisvės alėjoje apvogta parduotuvė, sumuštas apsaugininkas

Kaip skelbiama Kauno policijos paros įvykių suvestinėje, rugpjūčio 6 d. apie 16.15 val. Kaune, Laisvės al., vyras (gim. 1990 m.) smurtavo prieš apsaugos darbuotoją (gim. 1993 m.) ir pasišalino iš parduotuvės nesumokėjęs už prekes.
Padaryta turtinė žala tikslinama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Primename, kad neseniai Kauno policija išpaltino prašymą padėti atpažinti vaikiną, kuris siautėjo Laisvės alėjoje esančioje parduotuvėje „Iki“. Šių įvykių aplinkybės – analogiškos.
Kaip tuomet pranešė policija, birželio 12 d. apie 18 val. Kaune, Laisvės al., nenustatytas asmuo iš parduotuvės pavogė alkoholinį gėrimą, šalindamasis trenkė apsaugos darbuotojui ir išlaužė automatines duris.
Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas, o už viešosios tvarkos pažeidimą – viešieji darbai, arba bauda, arba areštas, arba laisvės ap-ribojimas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
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