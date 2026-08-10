Šimtai gramų kokaino ir ginklai: Kauno narkomafijai – teisėsaugos smūgis

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, pas įtariamuosius rastas labai didelis kiekis galimai narkotinės medžiagos – ne mažiau kaip 700 g kokaino. Įtariama, kad apie 100 g šios medžiagos vienas iš vyrų buvo perdavęs kitam, galimam tolesniam platinimui.
Pareigūnams atlikus kratas, aptikta ir daugiau tyrimui reikšmingų daiktų. Pas įtariamuosius rasti trys be leidimo laikyti galimai šaunamieji ginklai. Du iš jų, kaip įtariama, yra automatiniai. Taip pat rastos trys dėtuvės su šaudmenimis.
49 metų Kauno miesto gyventojas anksčiau neteistas. 47 metų Kauno rajono gyventojas anksčiau teistas Lietuvoje už aplaidų apskaitos tvarkymą, papirkimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, sukčiavimą bei turto pasisavinimą. Vyras taip pat yra teistas užsienyje.
Abiem sulaikytiesiems pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu turint tikslą jas platinti ir neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Teismo sprendimu įtariamiesiems skirtos griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimai.
Ikiteisminį tyrimą atlieka Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbanavičienė.
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