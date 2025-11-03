Šiurpi Vilijampolės mįslė: aišku tik viena – BMW, kuriuo lėkta į pražūtį, greitis buvo nežmoniškas

Kaip jau pranešta, ši tragedija užregistruota lapkričio 2 d. 23.40 val.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, apie ją pranešė ne per toliausiai gyvenantis asmuo, teigęs, kad išgirdo didelį trenksmą ir, išėjęs laukan, pamatė į stulpą atsitrenkusį automobilį, ant kurio bagažinės guli pusiau per galinį langą išlindęs vyras. Jis – sužeistas ir be sąmonės.
Ar yra žmonių ir automobilio priekyje, skambinusysis teigė nežinantis.
Specialiosioms tarnyboms atvykus į šio įvykio Lampėdžių tilto prieigose – ne per toliausiai Raudondvario plento sankirtos su Kulautuvos gatve vietą, konstatuotas šiurpus vaizdas. BMW automobilis su angliškais valstybiniais numeriais buvo beveik apsivyniojęs aplink gatvės apšvietimo stulpą – jo galinis ratas buvo ties priekiniu, o panelės detalė su išsprogusia saugos pagalve pakibusi ant smūgį atlaikiusio stulpo – maždaug automobilio aukštyje.
Greitosios pagalbos medikams konstatavus, kad vyras, pusiau išlindęs per galinį BMW langą, – be gyvybės ženklų, jį prispaudusį automobilio, kuriame daugiau žmonių nerasta, stogą ugniagesiai gelbėtojai su pneumatine gelbėjimo įranga atkėlė per 12 minučių. Prireikė ir hidraulinių žirklių, kuriomis iškirpus bagažinės dangtį, atjungtas BMW akumuliatorius.
Pirminiais duomenimis, šis automobilis, kurio vairuotojo vieta buvo dešinėje pusėje, trenkėsi į stulpą kairiąja puse. Spėjama, kad galimai jis važiavo Jurbarko gatvės pusėn.
Nors BMW – su angliškais valstybiniais numeriais, jį vairavęs minėtas 1988 m. gimęs asmuo – Lietuvos pilietis lietuvišku vardu ir pavarde, registravęs gyvenamąją vietą Kaune.
Neatmetama, kad šią tragediją, kurios tiesioginių liudytojų, pirminiais duomenimis, nėra, lėmė ne tik nežmoniškas BMW greitis prieš kaktomušą su stulpu, bet ir naktį pliaupęs lietus.
