 Šiurpu: per Kalėdas kažkas Kaune bandė sudeginti butą?

2025-12-27 10:19 diena.lt inf.

Per Kalėdas viename Kauno daugiabutyje įvykdytas išpuolis.

Šiurpu: per Kalėdas kažkas Kaune bandė sudeginti butą? / Asociatyvi M. Vizbaro / BNS, Freepik.com nuotr.

Kaip rašoma Kuano policijos suvestinėje, laikotarpiu nuo gruodžio 25 d. apie 22 val. iki 22.30 val. Kaune, M. Riomerio g., į buto durų spynas buvo pripilta klijų, apdeginta stakta. 

Padaryta turtinė žala tikslinama.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

