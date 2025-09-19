 Smarkios avarijos Kaune liudininkė: sėdžiu ir verkiu, dar neatsigaunu

Smarkios avarijos Kaune liudininkė: sėdžiu ir verkiu, dar neatsigaunu

vaizdai iš įvykio vietos
2025-09-19 16:17 diena.lt inf.

Penktadienio popietę Kaune, P. Lukšio g., įvyko smarki avarija.

P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija P. Lukšio g. – smarki avarija

„Prie mano akių... Tiksliau, per galinį veidrodėlį pamačiau šukių debesį ir kaip BMW skrenda į priešingą eismo juostą. Sėdžiu ir verkiu, dar neatsigaunu. Suprantu, kad galėjo į mane įlėkti lygiai taip pat“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo avarijos liudininkė.

„Toyota Corola Verso“ sudaužytas priekis ir šonas. BMW sumaitotas dar labiau. Pastarasis po smūgio atsidūrė ant šaligatvio.

Nuotraukose po įvykio matyti, kad į įvykių sūkury pakliuvo ir troleibusas. Jis, galbūt norėdamas išvengti smūgio, užvažiavo ir sustojo ant žalios vejos.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Pamačiau šukių debesį ir kaip BMW skrenda į priešingą eismo juostą.

Kauno pareigūnai pranešimą apie nelaimę gavo rugsėjo 19 d. 15.34 val. Daugiau informacijos apie avarijos aplinkybes ir pasekmes policija kol kas pateikti negalėjo. Kauno policijos budėtoja taip pat dar neturėjo žinių ir apie galėjusius nukentėti žmones.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija
P. Lukšio gatvė
avarija kaune
avarija LT
BMW
avarijos liudininkė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų