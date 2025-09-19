Smarkios avarijos Kaune liudininkė: sėdžiu ir verkiu, dar neatsigaunu

„Prie mano akių... Tiksliau, per galinį veidrodėlį pamačiau šukių debesį ir kaip BMW skrenda į priešingą eismo juostą. Sėdžiu ir verkiu, dar neatsigaunu. Suprantu, kad galėjo į mane įlėkti lygiai taip pat“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo avarijos liudininkė.
„Toyota Corola Verso“ sudaužytas priekis ir šonas. BMW sumaitotas dar labiau. Pastarasis po smūgio atsidūrė ant šaligatvio.
Nuotraukose po įvykio matyti, kad į įvykių sūkury pakliuvo ir troleibusas. Jis, galbūt norėdamas išvengti smūgio, užvažiavo ir sustojo ant žalios vejos.
Kauno pareigūnai pranešimą apie nelaimę gavo rugsėjo 19 d. 15.34 val. Daugiau informacijos apie avarijos aplinkybes ir pasekmes policija kol kas pateikti negalėjo. Kauno policijos budėtoja taip pat dar neturėjo žinių ir apie galėjusius nukentėti žmones.
