 Socialinis kriminalas Kauno centre: be ugniagesių daugiau nėra kam pasirūpinti vienišais senoliais?

Socialinis kriminalas Kauno centre: be ugniagesių daugiau nėra kam pasirūpinti vienišais senoliais?

2026-08-12 09:35 diena.lt inf.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė apie antradienio iškvietimus apnuogino vis labiau kraujuojančią šiandienos pikžaizdę – vienišų senolių kasdienybę. Tądien jie net du kartus skubėjo į vieną Ramybės parko prieigose esantį butą, kurio senyvo amžiaus neįgali ir, jos pačios teigimu, didelio svorio šeimininkė tapo sulūžusios lovos įkaite.

<span>Socialinis kriminalas Kauno centre: be ugniagesių daugiau nėra kam pasirūpinti vienišais senoliais?</span>
Socialinis kriminalas Kauno centre: be ugniagesių daugiau nėra kam pasirūpinti vienišais senoliais? / Asociatyvi A. Strumilos/BNS nuotr.

Pirmas iškvietimas į minėtą Bažnyčios gatvės butą buvo gautas 9.18 val. Jis skambėjo gana kurioziškai: jau minėtų problemų kamuojama moteris įkrito į lovos vidų ir negali savarankiškai atsikelti.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, apie tai Bendrajam pagalbos centrui pranešė pati nelaimėlė, neaišku, kiek prasikamavusi minėtoje situacijoje. Į natūraliai kylantį klausimą, ar negali jai padėti kaimynai, nelaimėlė atsakė, kad jų nėra. Tik, neaišku, ar nėra iš viso, ar nėra jų namuose.

Be to, ji teigė, kad bus socialinė darbuotoja, kuriai, panašu, kad taip pat buvo pranešta apie tai, kas įvyko, ir, galbūt, jos patarimu, skambinta į Bendrąjį pagalbos centrą.

Minėta užuomina apie socialinę darbuotoją – ir galimas atsakymas, kaip ugniagesiai pateko į nelaimėlės butą, kurio durys, norėtųsi tikėti, nėra nerakintos dieną ir naktį.

Minėtas ugniagesių gelbėtojų suvestinių pranešimas baigiamas tuo, kad nuvykus nurodytu adresu, nelaimėlė pakelta ir paguldyta į lovą.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, dėl viso pikto siūlytos greitosios medikų pagalbos ji atsisakė. Tačiau, kaip teigiama minėtoje suvestinėje, jai suteikta pagalba buityje – panašu, kad turint galvoje minimalų lovos remontą.

Į tą patį Kauno centre esantį butą ugniagesiams gelbėtojams, remiantis jų suvestine apie antradienio iškvietimus, vėl teko vykti 17.37 val.

Tik šį kartą ten juos kvietė jau buto šeimininkės pažįstamais prisitetę asmenys, kurie teigė, kad neįgali moteris nukrito šalia lovos ir negali savarankiškai atsikelti. Kaip jie apie tai sužinojo, neaišku.

Remiantis ugniagesių gelbėtojų suvestine, atvykus į vietą, moteris pakelta nuo grindų ir paguldyta į lovą. Ir šį kartą ji greitosios medikų pagalbos atsisakė. Tačiau gelbėtojai susiekė su ja prižiūrinčia socialine darbuotoja, kuri, panašu, kad šį kartą jau nebuvo atvykusi pas savo globotinę, nes jau buvo po jos darbo valandų. Ir informavo ją apie naujas globotinės problemas.

Šiame straipsnyje:
senolė
iškrito iš lovos
reikalinga pagalba
specialiosios Kauno tarnybos
gelbėjo senolę

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