 Specialiųjų tarnybų apgultis Dainavos daugiabutyje: iš tikrųjų reikėjo ne jų pagalbos

Specialiųjų tarnybų apgultis Dainavos daugiabutyje: iš tikrųjų reikėjo ne jų pagalbos

2026-08-10 10:52 diena.lt inf.

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį visos Kauno specialiosios tarnybos apgulė vieną Taikos prospekto daugiabutį. Tačiau darbo reaguojant į keistoką pranešimą, kurį netrukus po vidurnakčio užregistravo Bendrasis pagalbos centras, turėjo tik ugniagesiai gelbėtojai. Nors greitosios medikai bei policija čia užsibuvo ir ilgiau.

<span>Specialiųjų tarnybų apgultis Dainavos daugiabutyje: iš tikrųjų reikėjo ne jų pagalbos</span>
Specialiųjų tarnybų apgultis Dainavos daugiabutyje: iš tikrųjų reikėjo ne jų pagalbos / Asociatyvi A. Strumilos / BNS nuotr.

Apie šį įvykį praneša Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė.

Joje teigiama, kad 1.06 val. gautas pranešimas iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kad reikia pagalbos patekti į vieną minėto daugiaaukščio butą.

Šis ugniagesių gelbėtojų suvestinės pranešimas baigiamas tuo, kad, panaudoję diskinį pjūklą ir laužtuvą, jie minėto buto duris atidarė.

Kas ten rasta ir, kodėl reikėjo į šį butą laužtis, portalui kauno.diena.lt papasakojo policijos atstovė.

Anot jos, 0.20 val. jos kolegos gavo pranešimą, kad viename minėto daugiaaukščio bute yra užrakintas vyras, kuris negali iš ten išeiti.

Tačiau atvykus nurodytu adresu, prie šio buto durų jau rasti greitosios medikai teigė turintys žinių, kad jame esantis žmogus gali bandyti žudytis.

Policijos pareigūnams jam perskambinus, nes paaiškėjo, kad pagalbą jis kvietėsi pats, susišnekėti su šiuo asmeniu buvo neįmanoma. Todėl ir priimtas sprendimas pas jį laužtis.

Tačiau patekus į minėtą butą, jame rastas 1939 m. gimęs vyras, kurio gyvybei joks pavojus negrėsė. Jam net nereikėjo jokios grietosios medikų, kurie dėl viso pikto jį apžiūrėjo, pagalbos.

Dėl šių priežasčių policija nepradėjo dėl šio įvykio jokio tyrimo. Tik konstatavo, kad šio asmens dėl jo amžiaus jau nebegalima palikti vieno be jokios priežiūros.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

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