Sukčiai kauniečio nepagailėjo: išviliota suma atima žadą

Kaip skelbė policija, rugpjūčio 16 d. 12.13 val. į Kauno apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi 1968 m. gimęs vyras. Jis pareiškė, kad nuo birželio 26 d. iki rugpjūčio 15 d. Kaune, būnant namuose, jam paskambino rusiškai kalbantis asmuo. Investicijų brokeriu prisistatęs nepažįstamasis apgaulės būdu iš kauniečio išviliojo 125 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
