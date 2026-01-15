 Sukčių kišenėse – kaunietės ir vilnietės pinigai

2026-01-15 09:56 diena.lt inf.

Į policiją trečiadienį kreipėsi dvi moterys, kurios pareiškė, kad jas apgavo sukčiai, ketvirtadienį pranešė Policijos departamentas.

Sukčių kišenėse – kaunietės ir vilnietės pinigai / Asociatyvi freepik nuotr.

1951 metais gimusi Kauno rajono gyventoja pranešė, kad jai paskambino nepažįstami rusiškai kalbėję asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 10,5 tūkst. eurų. Pinigus nukentėjusioji atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.

Sostinės policijai 1959 metais gimusi vilnietė pranešė, kad sausio 12–13 dienomis jai skambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais apgaule išviliojo 5,5 tūkst. eurų.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
sukčiai
telefoniniai sukčiai
išvilioti pinigai

