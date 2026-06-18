„Sumušiu, papjausiu!“: papasakojo daugiau apie agresyvaus vyro išpuolį Kauno probacijos tarnyboje

„Išeisiu, sumušiu, papjausiu!“ – tokius grasinimus birželio 16 d. girdėjo Probacijos tarnybos, esančios Kęstučio gatvėje, darbuotojai.
Jais besisvaidžiusiam neadekvačiai ir agresyviai besielgusiam 1999 metais gimusiam vyrui buvo iškviesti policijos ekipažai ir medikų brigada, kuri išvežė jį į gydymo įstaigą. „Kauno dieną“ pasiekė informacija, kad šio incidento metu buvo užpulta Probacijos tarnybos psichologė, galimai grasinta ją nužudyti. Tačiau policijos pareigūnai žurnalistams teigė neturintys duomenų apie galimą darbuotojos užpuolimą.
Pasirodžius publikacijai, pastebėta, kad susirūpinimą dėl įvykio Profsąjungų centro tinklalapyje išreiškė ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (LRITĮPS).
„Lietuvos probacijos tarnyba pati turėtų atvirai informuoti apie tokius įvykius, o ne laukti, kol informacija taps vieša kitais kanalais. (...) Toks incidentas rodo, kad žmonės savo darbo vietose susiduria su realiomis grėsmėmis, todėl vien konstatuoti faktą, kad viskas baigėsi gerai, nepakanka“, – cituojamas LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.
„Kauno dienos“ žurnalistai kreipėsi į Lietuvos probacijos tarnybos atstovus, prašydami pateikti daugiau detalių apie birželio 16 d. incidentą Kauno skyriuje.
Probacijos prižiūrimasis, atvykęs į susitikimą su probacijos pareigūnais, išsakė, jog jam reikalinga pagalba, nes jaučia nerimą ir suicidines mintis.
„Probacijos prižiūrimasis, atvykęs į susitikimą su probacijos pareigūnais, išsakė, jog jam reikalinga pagalba, nes jaučia nerimą ir suicidines mintis. Todėl pareigūnai tel. 112 informavo apie pagalbos asmeniui poreikį. Atvykę medikai ir policija organizavo pagalbos suteikimą“, – teigė Lietuvos probacijos tarnybos patarėja Simona Banėnienė.
Pasak jos, vyras nesukėlė grėsmės probacijos darbuotojams. „Tai patvirtina darbuotojų pateikta informacija, tikslinant situacijos aplinkybes. Akcentuotina, jog užtikrinant darbuotojų saugumą, probacijos pareigūnai, kontakto su prižiūrimaisiais metu, naudoja vaizdo registratorius“, – detalizavo pašnekovė.
S. Banėnienės teigimu, nors retai, bet pasitaiko, kai prižiūrimųjų elgesys būna problemiškas. „Jūsų minimu atveju specialistai, įvertinę žmogaus būklę ir siekdami užtikrinti visuomenės saugumą, pasielgė atsakingai ir priėmė sprendimą organizuoti pagalbą prižiūrimajam“, – dėstė Tarnybos atstovė.
Pašnekovė akcentavo, kad kiekvienam probacijos prižiūrimajam specialistai sudaro individualios priežiūros planą, numato motyvacinių ir elgesio pataisos programų poreikį bei sistemingai kontroliuoja asmens pažangą. Jeigu prižiūrimasis netinkamai vykdo probacijos sąlygas, pareigūnai kreipiasi į teismą dėl bausmės griežtinimo arba papildomų sąlygų nustatymo.
„Toks sprendimas priimtas ir dėl šio žmogaus. Darbuotojų saugumas – prioritetinė sritis probacijos sistemoje, todėl probacijos specialistai yra aprūpinti elektros impulsiniais prietaisais „Taser“, taktinėmis liemenėmis, turi specialiųjų žinių, kaip elgtis esant sudėtingoms situacijoms bei yra pasirengę veikti pagal taktinių veiksmų algoritmą“, – aiškino S. Banėnienė.
Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:
|Skubi pagalba
|112
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Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam
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|www.tuesi.lt
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Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems
Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose
|www.artimiems.lt
|Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą
|www.pagalbasau.lt
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Psichologinių krizių pagalbos centras
Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė
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1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)
https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/
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Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)
Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms
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+370 640 51555
Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
|Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas
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+370 606 07205
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|Jaunimo linija
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+370 800 28888 (visą parą kasdien)
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|Vaikų linija
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai
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116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)
Pokalbiai internetu
|Linija „Doverija"
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+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.
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