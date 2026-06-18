 „Sumušiu, papjausiu!“: papasakojo daugiau apie agresyvaus vyro išpuolį Kauno probacijos tarnyboje

„Sumušiu, papjausiu!“: papasakojo daugiau apie agresyvaus vyro išpuolį Kauno probacijos tarnyboje

2026-06-18 11:24
Berta Banytė

Antradienio rytą Lietuvos probacijos tarnybos skyriuje Kaune siautėjus agresyviam vyrui teko kviesti policijos pareigūnus ir medikus. „Kauno dienoje“ pasirodžius informacijai apie incidentą, kuri nebuvo skelbta policijos paros įvykių suvestinėje, kilo klausimų dėl minėtos institucijos darbuotojų saugumo. Probacijos tarnyba pateikė daugiau detalių apie įvykį.

<span>„Sumušiu, papjausiu!“: papasakojo daugiau apie agresyvaus vyro išpuolį Kauno probacijos tarnyboje </span>
„Sumušiu, papjausiu!“: papasakojo daugiau apie agresyvaus vyro išpuolį Kauno probacijos tarnyboje / Asociatyvi Lietuvos probacijos tarnybos, magnific nuotr.

„Išeisiu, sumušiu, papjausiu!“ – tokius grasinimus birželio 16 d. girdėjo Probacijos tarnybos, esančios Kęstučio gatvėje, darbuotojai.

Jais besisvaidžiusiam neadekvačiai ir agresyviai besielgusiam 1999 metais gimusiam vyrui buvo iškviesti policijos ekipažai ir medikų brigada, kuri išvežė jį į gydymo įstaigą. „Kauno dieną“ pasiekė informacija, kad šio incidento metu buvo užpulta Probacijos tarnybos psichologė, galimai grasinta ją nužudyti. Tačiau policijos pareigūnai žurnalistams teigė neturintys duomenų apie galimą darbuotojos užpuolimą.

Pasirodžius publikacijai, pastebėta, kad susirūpinimą dėl įvykio Profsąjungų centro tinklalapyje išreiškė ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (LRITĮPS). 

„Lietuvos probacijos tarnyba pati turėtų atvirai informuoti apie tokius įvykius, o ne laukti, kol informacija taps vieša kitais kanalais. (...) Toks incidentas rodo, kad žmonės savo darbo vietose susiduria su realiomis grėsmėmis, todėl vien konstatuoti faktą, kad viskas baigėsi gerai, nepakanka“, – cituojamas LRITĮPS pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

„Kauno dienos“ žurnalistai kreipėsi į Lietuvos probacijos tarnybos atstovus, prašydami pateikti daugiau detalių apie birželio 16 d. incidentą Kauno skyriuje. 

Probacijos prižiūrimasis, atvykęs į susitikimą su probacijos pareigūnais, išsakė, jog jam reikalinga pagalba, nes jaučia nerimą ir suicidines mintis.

„Probacijos prižiūrimasis, atvykęs į susitikimą su probacijos pareigūnais, išsakė, jog jam reikalinga pagalba, nes jaučia nerimą ir suicidines mintis. Todėl pareigūnai tel. 112 informavo apie pagalbos asmeniui poreikį. Atvykę medikai ir policija organizavo pagalbos suteikimą“, – teigė Lietuvos probacijos tarnybos patarėja Simona Banėnienė.

Pasak jos, vyras nesukėlė grėsmės probacijos darbuotojams. „Tai patvirtina darbuotojų pateikta informacija, tikslinant situacijos aplinkybes. Akcentuotina, jog užtikrinant darbuotojų saugumą, probacijos pareigūnai, kontakto su prižiūrimaisiais metu, naudoja vaizdo registratorius“, – detalizavo pašnekovė.

S. Banėnienės teigimu, nors retai, bet pasitaiko, kai prižiūrimųjų elgesys būna problemiškas. „Jūsų minimu atveju specialistai, įvertinę žmogaus būklę ir siekdami užtikrinti visuomenės saugumą, pasielgė atsakingai ir priėmė sprendimą organizuoti pagalbą prižiūrimajam“, – dėstė Tarnybos atstovė.

Pašnekovė akcentavo, kad kiekvienam probacijos prižiūrimajam specialistai sudaro individualios priežiūros planą, numato motyvacinių ir elgesio pataisos programų poreikį bei sistemingai kontroliuoja asmens pažangą. Jeigu prižiūrimasis netinkamai vykdo probacijos sąlygas, pareigūnai kreipiasi į teismą dėl bausmės griežtinimo arba papildomų sąlygų nustatymo.

„Toks sprendimas priimtas ir dėl šio žmogaus. Darbuotojų saugumas – prioritetinė sritis probacijos sistemoje, todėl probacijos specialistai yra aprūpinti elektros impulsiniais prietaisais „Taser“, taktinėmis liemenėmis, turi specialiųjų žinių, kaip elgtis esant sudėtingoms situacijoms bei yra pasirengę veikti pagal taktinių veiksmų algoritmą“, – aiškino S. Banėnienė.

Jei jus paveikė perskaityta informacija, šiais kontaktais galite kreiptis pagalbos:

Skubi pagalba 112

Pagalba galvojantiems apie savižudybę arba ieškantiems pagalbos artimajam

Svetainėje pateikiama informacija yra trumpa, atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos tikslinės grupės poreikius

 www.tuesi.lt

Pagalba ir aktuali informacija nusižudžiusiųjų artimiesiems

Nemokamos savitarpio pagalbos grupės įvairiuose miestuose

 www.artimiems.lt
Patikima informacija apie emocinę sveikatą ir psichologinę pagalbą www.pagalbasau.lt

Psichologinių krizių pagalbos centras

Psichologinių krizių valdymo paslaugos teikiamos asmenų grupėms įvykus kriziniam įvykiui, kai ūmiai pasireiškia psichologinė krizė

1815 (I–V 9.00–19.00 val., VI 9.00–15.00 val.)

https://www.hi.lt/psichologiniu-kriziu-pagalbos-centras-tel-1815/

Krizių įveikimo centras (individualios psichologo konsultacijos gyvai, per Skype ar Messenger)

Mūsų savanoriai psichologai, psichoterapeutai šešias dienas per savaitę budėjimų metu teikia skubią psichologinę pagalbą sudėtingas gyvenimo situacijas išgyvenantiems žmonėms

www.krizesiveikimas.lt

+370 640 51555

Antakalnio g. 97–47, Vilnius (I–V 16.00–20.00 val., VI 12.00–16.00 val., švenčių dienomis ir sekmadieniais nedirba)
Asmens sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos mokslų studentams prieinamos nemokamos, konfidencialios ir operatyvios emocinės ir psichologinės pagalbos tinklas

Medo.lt

+370 606 07205

Susidūrus su registracijos anketos gedimais

Rašyti el. Laišką
Jaunimo linija 
Emocinė parama jaunimui, budi savanoriai konsultantai

+370 800 28888 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–VI 13:00–01:00 val.
Vaikų linija 
Emocinė parama vaikams, budi savanoriai konsultantai, profesionalai

116 111 (I–VII 11.00–23.00 val.)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–23.00
Registruotis ir rašyti
Atsako per 24 val.
Linija „Doverija"
Emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų k., budi savanoriai konsultantai

+370 800 77277 I–VII (kasdien) 16.00–19.00 val.

 
Vilties linija 
Emocinė parama suaugusiesiems, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123 (visą parą kasdien)

Pokalbiai internetu
I–V 17.00–20.00 val.
Rašyti el. laišką
Atsako per 3 darbo dienas
Pagalbos moterims linija 
Emocinė parama moterims, pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

+370 800 66366 (visą parą kasdien)
Rašyti svetainėje (kiekvieną dieną 17.00–22.00 val.)
Rašyti el. laišką

Atsako per 24 val.

Mamos linija

Mamoms, kurios ieško emocinės pagalbos anonimiškai

Telefonas laikinai nepasiekiamas į laiškus atsakoma (I-IV 10.00–20.00 V iki 18.00)

Rašyti el. laišką

Ankstukų pagalbos linija

Nemokama psichologinė pagalba

+370 612 03 800 (I–VII 00:00–24:00)

Rašyti laišką
Vyrų linija
Emocinė parama vyrams, telefonu konsultuoja specialistai

+370 670 00027 (I–V 10.00–14.00 val.)

Rašyti laišką
Atsako per 72 val.
Pagalbos vyrams linija „Nelik vienas"

+370 604 11119 (I–VII,18.00–22.00 val.)

Rašyti laišką

Atsako per 72 val.

Tėvų linija

Emocinė parama tėvams, pagalbą teikia psichologai

+370 800 90012 (I–V 9.00–13.00 val. ir 17.00–21.00 val.)

Rašyti laišką

Konsultacija suteikiama per 7 darbo dienas

Sidabrinė linija
Emocinė parama senjorams, pagalbą teikia profesionalūs konsultantai, reguliariai bendrauja savanoriai ir kiti senjorai

Prireikus pagalbos, jaučiant poreikį būti išklausytam, ar tiesiog norint susirasti bendramintį nuolatiniam bendravimui telefonu, nedvejodami skambinkite nemokamu telefonu

 +370 800 80020 (I–V 8–22 val., VI–VII 11–19 val.)

Skambučiai šiais numeriais yra nemokami. Skubi psichologinė ar psichinė pagalba psichikos sveikatos centre visada suteikiama be eilės.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos probacijos tarnyba
agresyvus vyras
Kauno probacijos tarnyba
pagalbos tel

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų