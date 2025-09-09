Sunkios muitininkės pagirios: pakeitusi advokatą bei išvaizdą atskleidė ir paslydimo priežastį

Išdavė keičiamas ratas
Kaip jau rašyta, 55-erių I. Bublienė pateko į šiųmetės kovo 25-osios šalies policijos suvestines apie išskirtiniausius tos paros įvykius po to, kai apie 16.20 val. ties Jurbarko ir A. Kriščiukaičio gatvių susikirtimu sukėlė minėtą eismo įvykį ir pabėgo iš jo vietos.
Apie tai, kad šviesiaplaukės moters vairuojama sidabrinės spalvos „Škoda Fabia“ kliudė šviesoforą bei kelio ženklą ir nuvažiavo A. Kriščiukaičio gatve – Šilainių kryptimi, tada pranešė pilietiškas asmuo.
Bėglės automobilį policijos pareigūnai aptiko už kelių šimtų metrų nuo įvykio vietos tuo metu, kai keli vyrai keitė jo ratą.
Pavyko nustatyti tik vieno iš pastarųjų tapatybę. Tačiau jis buvo linkęs teigti, kad atėjo į pagalbą paprašytas nepažįstamų vyrų ir nieko daugiau nežino – nei, kas čia atsitiko, nei, kas vairavo šį automobilį. Yra duomenų, kad šio asmens biografiją taip pat yra „papuošęs“ teismo nuosprendis už automobilio vairavimą įkaušus.
Cirkas užsitęsė
I. Bublienės sulaikyme tada dalyvavo net du policijos ekipažai.
Pirmasis, pastebėjęs jos automobilį apgadintu priekiniu bamperiu jau už A. Kriščiukaičio ir Ariogalos gatvės sankirtos, turėjo ir kitų skubių reikalų. O įtariama bėglė, kuriai netrukus buvo konstatuotas sunkus girtumas, buvo linkusi be kovos nepasiduoti. Tai yra užfiksavusios ir vadinamosios pareigūnų kūno kameros.
Iš pradžių I. Bublienė buvo linkusi tikinti, kad esą važiavo šia „Škoda Fabia“, registruota jos vardu, su kitu asmeniu, kuris spėjo pasišalinti. Po to susidurta su problemomis bandant nustatyti akivaizdų jos girtumą. Dėl įtarto piktybiškumo prireikė net dešimties bandymų, kad alkoholio matuoklis pagaliau parodytų jos įpūstas promiles.
Nustatyti I. Bublienės girtumą tada pavyko tik pirmąjį pareigūnų ekipažą pakeitusiems jų kolegoms, kurie atsivežė naują alkoholio matuoklį. Apie 18 val. bėglė į jį įpūtė 2,73 promiles. O antruoju bandymu – 2,58. Ir tai, pasak teisėsaugininkų, buvo įrodymas, kad alkoholis vartotas ne prieš pat eismo įvykį, o anksčiau. Belieka priminti, kad eismo įvykis, su kuriuo siejama I. Bublienė, buvo užregistruotas 16.20 val., o Kauno teritorinės muitinės darbo laikas – iki 17 val.
Prarado kalbos dovaną
Susidurta su šokiruojančiu I. Bublienės elgesiu, kuris priminė Kauno gaujų atstovų stilių bendraujant su teisėsauga, ir pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl transporto priemonės vairavimo esant didesniam negu 1,5 prom. girtumui.
Po įvykio konstatavus I. Bublienei jau minėtas šokiruojančias promiles, jai buvo įteiktas šaukimas išsiblaivius atvykti apklausai į policiją.
Tačiau atvykusi tada pas pareigūnus, I. Bublienė atsisakė duoti parodymus. Ir išskubėjo atostogų į užsienį. Tiesa, su šiam ikiteisminiam tyrimui vadovavusios prokurorės, kuriai teigė, kad šios atostogos buvo iš anksto suplanuotos, leidimu.
Nepavyko ikiteisminį tyrimą atlikusiems teisėsaugininkams prakalbinti ir pailsėjusios I. Bublienės. Ir prieš perduodant bylą teismui ji kartojo tą patį – kad pasirenka teisę tylėti.
Grandininė reakcija
Teismui perduotoje I. Bublienės byloje jokių ieškinių nėra.
Padaryta žala dėl apgadinto šviesoforo, anot teisėsaugininkų, yra ne šios bylos, o administracinės teisenos, kuri taip pat turi būti pradėta I. Bublienės atžvilgiu dėl padaryto Kelių eismo taisyklių pažeidimo, nulėmusio turto sugadinimą, kompetencijoje.
Tačiau teismui perduotoje baudžiamojoje I. Bublienės byloje yra sulaikytas jos automobilis „Škoda Fabia“, į kurį jai laikinai apribotos teisės. Ir teismas gali jį konfiskuoti kaip nusikaltimo įrankį.
Pagal pareikštą kaltinimą I. Bublienei gresia ir bauda arba areštas, arba net laisvės atėmimas iki vienerių metų.
Anot Muitinės departamento Komunikacijos skyriaus atstovės, I. Bublienė už mėnesio po šio įvykio buvo atleista ir iš Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus vyriausiosios inspektorės pareigų. Tačiau, ar tai buvo muitinės atlikto vidinio tyrimo pasekmė, neatsakyta. Apie tai, kad šis tyrimas pradėtas, teigta po šokiruojančio I. Bublienės nuotykio konstatavus, jog tądien ji be tiesioginio savo viršininko žinios pasišalino anksčiau iš darbo.
Nesusitvarkė su netikėtu praradimu?
Antradienį suplanuotame teismo posėdyje I. Bublienė pasirodė su vyresnės moters palyda. Netrukus paaiškėjo, kad ši atliko ir žvalgės vaidmenį – pasirodžiusi pirmoji teismo salėje ir išvydusi ten portalo kauno.diena.lt fotografą, perspėjo apie tai koridoriuje jos laukusią I. Bublienę. O ši, savo ruožtu, skubiai ėmė įgyvendinti, panašu, kad iš anksto parengtą planą bandyti slėptis po akiniais nuo saulės ir skara.
Be to, prieš teismą I. Bublienė stojo ir pakeitusi advokatą, kuris, panašu, kad ją paprotino, jog vengimas duoti parodymus nieko gero neduos.
I. Bublienės byla antradienį išnagrinėta per pusantros valandos. Pakeitusi advokatą, ji pripažino kaltę ir gailėjosi dėl savo poelgio bei prašė būti atleidžiama nuo baudžiamosios atsakomybės pagal mamos, kuri, kaip paaiškėjo, yra jau minėta ją atlydėjusi moteris, laidavimą. I. Bublienė pasakojo, kad prieš įvykį, pasodinusį ją teisiamųjų suolan, ne per seniausiai staiga buvo miręs jos buvęs vyras, kuriam taip pat buvo 55-eri, su kuriuo ji palaikė gerus ryšius. Labai pergyvendama šią netektį, ji nusipirko tą lemtingą kovo 25-ąją per pietų pertrauką alkoholio ir gėrė jį savo automobilyje. Kiek tada išgėrė kažkokios trauktinės, teisiamoji teigė neatsimenanti. O po to sugalvojo važiuoti.
Teisiamosios mama taip pat šį dukters paslydimą siejo su jos patirtu stresu. Ji teismui teigė, kad tai buvo vienetinis atvejis – dukra alkoholio beveik nevartoja.
Ar ne per didelė klaidos kaina?
Prokurorė sutiko, kad I. Bublienė būtų atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą perduodant ją mamos atsakomybei, nes tam yra visos sąlygos – ji neteista, prisipažįsta, gailisi ir pateikė teismui dokumentą, kad jau atlygino už apgadintą šviesoforą. Tačiau prokurorė pasiūlė teismui taikyti ir tokiais atvejais privalomas baudžiamojo poveikio priemones – automobilio konfiskavimą bei teisės vairuoti I. Bublienei atėmimą dvejiems metams.
Jeigu pastaroji būtų laikiusis tokios pačios pozicijos ikiteisminio tyrimo metu, kaip ir teisme, ji galėjo būti atleista nuo baudžiamosios atsakomybės jau tada, t.y. galėjo nebūti ir šio teismo. Pasiteiravus I. Bublienės, kodėl ji nedavė parodymų ikiteisminio tyrimo metu, teisiamoji teigė, kad klausė ankstesnio savo advokato, kurį buvo susiradusi internete, nurodymų.
Teismas savo sprendimą, ar atleisti I. Bublienę nuo baudžiamosios atsakomybės ir kokiomis sąlygomis, skelbs po kelių savaičių.
Naujausi komentarai