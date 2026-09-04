 Tarnybų sujudimas Šiaurės prospekte: įtarimų sukėlė vaizdas prie kaimyno buto durų

Tarnybų sujudimas Šiaurės prospekte: įtarimų sukėlė vaizdas prie kaimyno buto durų

2026-09-04 11:44
Berta Banytė

Ketvirtadienio vakarą prie Kaune, Šiaurės prospekte esančio daugiabučio, buvo pastebėtos visos specialiosios tarnybos. Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu skambinę gyventojai nerimavo – kelias dienas nematė vieno savo kaimyno. Kaip paaiškėjo, imtis veiksmų juos privertė prie buto durų pamatytas vaizdas.

<span>Tarnybų sujudimas Šiaurės prospekte: įtarimų sukėlė vaizdas prie kaimyno buto durų</span>
Tarnybų sujudimas Šiaurės prospekte: įtarimų sukėlė vaizdas prie kaimyno buto durų / I. Gelūno/BNS ir skaitytojos nuotr.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, į specialiąsias tarnybas rugsėjo 3-iosios vakarą kreipėsi minėto daugiabučio gyventoja. Jai įtarimų sukėlė mįslinga detalė – prie vieno kaimyno buto durų pastatyti krepšiai su užsakytais maisto produktais, kurių jis nepasiėmė tris paras. Todėl kilo išgąstis, kad kaimynui, kuris gyvena vienas, galėjo sutrikti sveikata.

Pirmiausiai į daugiabutį Šiaurės prospekte atvyko policijos pareigūnai. Tačiau buto durų jiems niekas neatidarė. Šalia gyvenanti kaimynė policijai paaiškino, kad kaimyno asmeniškai nepažįsta, tačiau matydavo jį rytais vaikščiojantį kieme.

Į pagalbą policininkai pasitelkė ugniagesius. Prie lango pakilę autokeltuvu jie pateko į butą. Viduje buvo rastas vyras, gimęs 1962 metais. Žmogus turi priklausomybių. Jį apžiūrėjo medikai. Pavojus vyro sveikatai negrėsė, todėl į gydymo įstaigą pristatyti nereikėjo.

Šiame straipsnyje:
Šiaurės prospektas
kaimynas
specialiosios tarnybos
daugiabutis
nematė kaimyno

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų