Teisėjas pakomentavo sprendimą dėl Vytauto Gapšio

V. Gapšiui dar mažiausiai pusmetį teks į saulę žiūrėti pro grotuotus kalėjimo langus. Aukštesnės instancijos Kauno apygardos teismas netenkino jo skundo ir paliko galioti ankstesnę nutartį – lygtinis paleidimas nebus taikomas. Tai jau antras kartas, kai teismas atmeta buvusio politiko prašymą. Teismui nepakako argumentų paleisti V. Gapšį.
„Nors nuteistasis charakterizuojamas teigiamai, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra žema, vis dėlto vertinama tai, kad buvo padaryti sunkūs korupcinio pobūdžio nusikaltimai“, – sakė Kauno apygardos teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas.
Pasak teisėjo, vienas svarbiausių argumentų priimant sprendimą buvo tai, kad V. Gapšys nepripažįsta savo kaltės.
„Nuteistasis neigia kaltę dėl padarytų nusikalstamų veikų, nors teismų sprendimais jo kaltė įrodyta ir jis atlieka laisvės atėmimo bausmę“, – pabrėžė V. Vasiliauskas.
Teisėjas sako, kad padarytas nusikaltimas yra per didelis, vertinant kalėjime prabūtą laiką. V. Gapšys už grotų sėdi 2 metus ir 3 mėnesius.
„Padaryta didelė neturtinė žala valstybei, pakirstas pasitikėjimas pagrindinėmis valstybės institucijomis“, – nurodė V. Vasiliauskas.
Apeliaciniame skunde V. Gapšys rašė, kad įvykdė visas individualiame resocializacijos plane numatytas priemones, buvo skatintas, o lygtinio paleidimo komisija jį apibūdino teigiamai. Kad nuteistojo elgesys keičiasi, neneigia ir teismas, tačiau to nepakanka.
„Bausmės paskirties tikslai nėra pilnai įgyvendinti, nubaudimo tikslas nepasiektas, todėl priimtas toks sprendimas. Nebuvo jokio pagrindo šiuo metu taikyti lygtinio paleidimo“, – teigė V. Vasiliauskas.
Ši nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Vėl prašyti išeiti į laisvę V. Gapšys galės tik po pusės metų. Jis atlieka ketverių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę vadinamojoje politinės korupcijos byloje, o bausmės pabaiga numatyta 2028 metų vasarį.
Kol kas nė vienam šioje byloje nuteistajam anksčiau išeiti į laisvę nepavyko. Prieš pat Naujuosius metus teismas taip pat atmetė ir Eligijaus Masiulio prašymą dėl lygtinio paleidimo.
