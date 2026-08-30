Teisėjų etikos ir drausmės komisija nenagrinės Gapšio skundo

„TEDK V. Gapšiui atsakė raštu ir informavo jį, kad komisija neturi pagrindo priimti nagrinėti teikimą. Taigi, viešo komisijos posėdžio dėl teikimo nagrinėjimo nebus. Viešai teiktinos papildomos informacijos neturime“, – Eltai teigė Nacionalinės teismų administracijos (NTA) Komunikacijos skyriaus vedėjas Tomas Kavaliauskas.
Birželį Kauno apylinkės teismas Kaišiadoryse trečią kartą nesutiko lygtinai paleisti į laisvę už korupciją kalinčio buvusio parlamentaro. Nuteistasis su skundu kreipėsi į aukštesnės instancijos Kauno apygardos teismą. Šio teismo trijų teisėjų kolegija skundą patenkino dėl procedūrinių pirmosios instancijos teismo pažeidimų.
Žemesnės instancijos nutartis buvo panaikinta ir klausimas dėl V. Gapšio lygtinio paleidimo apylinkės teisme rugsėjį bus sprendžiamas iš naujo.
Kauno apygardos teismo nutartyje rašoma, kad nuteistasis tik dieną prieš rašytinio proceso tvarka vykusį posėdį buvo informuotas apie prokuroro skundą, jam nebuvo suteikta teisė teikti atsiliepimą.
Lygtinio paleidimo komisija neseniai pritarė V. Gapčio paleidimui į laisvę anksčiau laiko. Ji konstatavo, kad nuteistasis pirmą kartą atlieka realią laisvės atėmimo bausmę, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra žema. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad nuo 2024 m. V. Gapšys pradėjo vykdyti darbinę veiklą – dirba pagalbiniu darbininku, taip pat konsultuoja apie verslo valdymą, viešuosius ryšius, nemokamai teikia teisines paslaugas krizių įveikimo centre. Nurodoma, kad už šią savanorystę jis gavo padėką.
„Nėra duomenų, kad nuteistasis susijęs su kriminaline subkultūra ar palaikytų kriminalinį elgesį“, – rašoma Lygtinio paleidimo komisijos dokumentuose.
Komisija taip pat konstatavo, kad nuteistojo kriminogeniniai dinaminiai veiksniai yra valdomi ir nusprendė taikyti lygtinį paleidimą.
Tačiau Kauno apygardos prokuratūros prokurorai apskundė minėtą Lygtinio paleidimo komisijos nutarimą. Kaip skelbė prokuratūra, prokurorai nesutinka su komisijos sprendime padarytomis išvadomis dėl nuteistojo V. Gapšio pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimo. Birželio 11 d. Kauno apylinkės teismas nusprendė netvirtinti buvusiam parlamentarui palankaus komisijos nutarimo.
Su skundu į Kauno apygardos teismą kreipęsis V. Gapšys prašo jo lygtinio paleidimo klausimą perduoti dar kartą nagrinėti apylinkės teismui, o jeigu šis prašymas nebūtų tenkintas, jis prašo sudaryti galimybę jam ir jo gynėjui dalyvauti posėdyje.
Liko kalėti daugiau nei pusantrų metų
V. Gapšys jau kurį laiką bausmę atlieka atviro tipo namuose Kaune, o savaitgalį grįžta pas šeimą Vilniuje. Jei jis nebus paleistas lygtinai, turės kalėti iki 2028 m. vasario 24 d.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas jam skyrė 4 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
2023 m. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad buvęs koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis prašė V. Gapšio, pasinaudojant Seimo nario padėtimi ir įtaka bendrapartiečiams, paveikti kitus valstybės tarnautojus – tuometinę Seimo pirmininkę, Darbo partijos frakcijos Seime narius, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovybę ir narius bei žemės ūkio ministrę, kad šie vykdydami įgaliojimus teisėtai ir neteisėtai veiktų taip, kaip prašė R. Kurlianskis.
Už tai buvo susitarta dėl neteisėto atlygio – užmaskuotų kyšių, kurie, V. Gapšiui pažadėjus paveikti prašomus asmenis ir pačiam atlikus R. Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gauti kaip papildoma 12,1 tūkst. eurų nuolaida Darbo partijos politinei reklamai bei 15 tūkst. eurų parama viešajai įstaigai „Meno ir sporto projektai“.
Šioje politinės korupcijos byloje kaltais pripažinta ir Darbo partija, Liberalų sąjūdis, koncernas „MG grupė“, R. Kurlianskis, buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis, Gintaras Steponavičius, Šarūnas Gustainis.
V. Gapšiui, R. Kurlianskiui ir E. Masiuliui buvo skirtos laisvės atėmimo bausmės. E. Masiuliui kaip ir V. Gapšiui nepavyksta lygtinai išeiti į laisvę.
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